10萬人朝聖求財　泡麵土地公每天送「馬上暴富」200包

▲南投縣中寮鄉石龍宮因「泡麵土地公」成為求財香客必訪景點，今年更推出Q版公仔。（圖／受訪者提供）



記者潘姿吟／綜合報導

南投縣中寮鄉石龍宮因信眾「拜泡麵、吃泡麵」聞名，被封為「泡麵土地公」廟，每逢農曆春節總吸引大批求財香客湧入。廟方透露，春節期間每天至少消耗1萬5000碗泡麵，現場還設置泡麵造型郵筒、土地公吃泡麵公仔等打卡點；春節連假期間，參拜人次更上看10萬人，更推出限量「招財保平安紅包」賜福香客。

今年石龍宮再添新亮點，近期迎來兩尊大型「分身公仔」進駐：一尊手捧象徵財氣的「發財水／金庫」造型，另一尊則以大口吃泡麵的可愛姿態現身，白天吸睛、夜晚點燈更閃耀，讓現場的「財氣氛圍」直接拉滿。不少香客拜拜之餘也會特地合影打卡，邊吃泡麵邊求好運，把新年祝福一起帶回家。

▲南投縣中寮鄉石龍宮<初一到初六 新春結緣活動，送馬上暴富的《一元富十》開運紅包袋，每日限量 200 份。（圖／受訪者提供）



廟方指出，每年春節連假期間平均每天至少吃掉1萬5000碗泡麵。為了賜福香客，春節期間將限量發送「招財保平安紅包」，並規劃固定時段發放：大年初一至初六每天09:30、14:00各發送100包（合計200包）；其中初六適逢周日，下午2時再加碼分送發財水，祝福香客「馬上爆富、馬上平安迎新年」。

至於石龍宮「供奉泡麵」的習俗，廟方強調並非行銷操作，而是源自1980年代「大家樂」盛行的歷史背景。當年不少人深夜呼朋引伴上山求明牌，但宮廟位處偏僻、周邊缺乏商店，有人便帶整箱泡麵到廟裡祭祀土地公後，再燒熱水泡麵充飢，吃不完的泡麵就留給後來的香客。

▲今年推出的「馬上暴富」周邊，一推出即造成搶購。（圖／受訪者提供）

久而久之，「拜泡麵、吃泡麵」成了默契；甚至有人吃了泡麵後中了大獎，又再買泡麵回來拜拜還願，這段特殊的地方信仰文化一路延續至今。如今廟中仍保留信眾捐贈的泡麵供香客免費享用，搭配泡麵造型郵筒與兩款土地公公仔，也讓石龍宮成為春節期間最熱門的拍照打卡亮點之一。

對於拜「泡麵土地公」的求財小撇步，廟方人員分享：可帶上一碗、甚至一箱自己最愛的泡麵口味，拜完天公、拜土地公後，就在現場把麵泡開吃掉；因為吃下去的雖然是泡麵，但卻是土地公賜的「福氣、財氣」。