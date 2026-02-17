大年初一走春！　數發部整合全台即時影像助馬年一路暢通

▲數發部整合全臺即時影像助馬年走春一路暢通 。（圖／數發部提供）
記者陳瑩欣／台北報導
今天（17日）是大年初一，為協助國人避開塞車與擁擠人潮，數位發展部於「我的E政府」網站推出春節整合服務。不僅彙整交通部陸海空疏運及高乘載管制資訊，更整合全台超過100處熱門景點與市區道路的「即時影像」，讓民眾只需滑動手機，即能一指掌握各地天氣與人流，打造順暢的馬年走春行程。
數發部表示，「我的E政府」打破地理限制，提供全臺主要景點即時影像導覽（https://www.gov.tw/taiwan）。範圍北起基隆和平島，南至屏東舊排灣部落，甚至涵蓋馬祖、綠島等離島港口。民眾在出發前，只要透過手機瀏覽，即可確認當地天氣是否晴朗、觀察景點人潮飽和度。透過數位科技輔助，民眾能更精準地選擇造訪時機，有效提升春節旅遊舒適度。
除了視覺化的即時路況外，「我的E政府」同步策劃「春節交通疏運及觀光攻略、eGov全臺活動報您知！」專區（https://gov.tw/Cin) 。該專區不僅深入彙整高鐵、臺鐵及航空加班班次，以及國道高乘載管制、替代道路方案，更貼心整理全臺春節限定活動地圖，包含溫泉季、櫻花祭及元宵燈會資訊。無論是自駕或搭乘大眾運輸的民眾，都能一站式獲取最精準的旅遊資訊，輕鬆規劃走春藍圖。
讀者迴響