大年初一走春！　數發部整合全台即時影像助馬年一路暢通

6位同事集資派新手爸當代表 手氣超旺刮中百萬

「娶某前、生子後」財運佳，果然不是虛傳。嘉義縣大林鎮的一群公司同事，新手爸當代表，果真手氣超旺刮中百萬大獎。

台彩認證！2025年億元頭獎星座運勢榜 牡羊座稱王、3星座慘掛蛋

買彩券真的要看星座？台灣彩券公布114年億元頭獎中獎人星座統計，結果出現大洗牌。牡羊座以19.0%奪下年度冠軍，成為今年最旺的億元星座；反觀摩羯座、水瓶座、獅子座，今年卻「全軍覆沒」，完全沒有億元得主。

10萬人朝聖求財 泡麵土地公每天送「馬上暴富」200包

南投縣中寮鄉石龍宮因信眾「拜泡麵、吃泡麵」聞名，被封為「泡麵土地公」廟，每逢農曆春節總吸引大批求財香客湧入。廟方透露，春節期間每天至少消耗1萬5000碗泡麵，現場還設置泡麵造型郵筒、土地公吃泡麵公仔等打卡點；春節連假期間，參拜人次更上看10萬人，更推出限量「招財保平安紅包」賜福香客。

億元得主面相大洗牌！ 2025年中獎人圓臉、雙眼皮、濃眉成標配

台灣彩券公布最新統計，114年（2025年）億元頭獎中獎人輪廓大公開！不只性別、年齡出現明顯變化，就連「面相」特徵也和去年大不相同，其中以圓型臉、雙眼皮、大眼睛最為常見，與113年以橢圓臉、小眼睛為主形成對比。

沾彩券行開出大獎喜氣 苗栗上班族刮中100萬

台彩今（17日）指出，苗栗一位上班族趁彩券行前一天才開出今彩539加碼頭獎時趕忙沾喜氣，竟也刮出100萬元。

對沖基金買進亞股規模創10年新高 市場看多氣氛濃

新興與發達亞洲市場上周湧現極大規模的資金挹注！根據高盛主經紀商業務（Prime Services）交易台的觀測數據，上周避險基金對該區域的淨買超幅度，創下該行自 2016 年啟動數據追蹤以來的歷史新高。

紅包變第一桶金！北富銀建議善用兒童帳戶 7成資金投入長期投資

隨著農曆新年將近，孩子們期待紅包的同時，父母也愈來愈重視如何讓這筆祝福化為孩子未來的助力。北富銀表示，紅包是孩子一年中最具「可運用彈性」的資金來源，建議家長透過專屬的兒童帳戶進行長期規劃，不僅可引導孩子養成正確金錢觀，更能利用時間複利陪伴孩子累積人生的第一桶金。

切換投資腦看物價！從「漲價仍吸客」現象 找出具競爭力標的

我先介紹一個簡單的觀察方法。首先，請觀察你身邊有哪些人潮聚集的地方、大家都在買什麼東西。但要注意，不是只要人多就值得關注。人多≠必定有投資價值，接下來我們要學的是如何分辨這之間的差異。

期貨商APP「智慧單」春節不打烊 掌握國際金融市場動態

AI股帶動下，推升台股價量齊揚，預期期權市場的交易量今（2026）年可望突破四億口，為讓投資人能即時掌握投資契機，春節期間期貨業交易平台不打烊，投資人可透過APP的「智慧單」功能，依然可以掌握國際金融市場動態，進行投資。

聽女友的話就對了！ 北漂科技男聽勸刮出自己百萬年終獎金

台彩表示，這一名北漂科技男因年資淺沒有拿到年終獎金不想回家過年，在女友勸說返鄉前應景買了刮刮樂竟中百萬，幫自己賺進百萬獎金。