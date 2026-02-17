高港今年貨櫃裝卸量因萬海與長榮大幅增長　總裝卸量估增50萬箱

▲長榮在高雄港的第7貨櫃中心，今年估計增加25萬箱裝卸量。（圖／高雄港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

高雄港貨櫃裝卸量去年降為888.6萬箱(20呎櫃)，較2024年的922.8萬箱減少3.17%，今年萬海在第5貨櫃中心3座專用碼頭陸續完成改建，估計約增加20萬箱櫃量，長榮的第7貨櫃中心全部完工啟用，估計約增加25萬箱櫃量，陽明旗下鴻明裝卸公司70號碼頭完成改建，以及港方祭出的轉口櫃獎勵措施約增5萬箱櫃量，合計共增約50萬箱櫃量，年增幅約5.63%

今年1月中台灣港務公司在年度記者會上指出，今年高雄港貨櫃裝卸量估計可提升至900萬箱，若台對美關稅調降，帶動傳產業出口，粗估上看915萬箱(含對5櫃與7櫃預估)。

1月底萬海在年度記者會上透露，公司新簽的第5貨櫃中心的79-81號碼頭，改建為自動化碼頭工程，目前79號碼頭已經完工啟用，另兩座也將在今年內陸續完工，公司會將在鄰近國家港口的貨櫃儘量挪回高雄，以降低單位成本，預計今年在高雄港可增加約20萬箱櫃量，明年增加約30萬箱櫃量。

▲萬海新租的第5貨櫃中心79號碼頭已經完成浚深與自動化機具設備配置並啟用。（圖／萬海提供）

長榮海運第7貨櫃中心去年年底5座碼頭已全部完工啟用，去年高雄港裝卸量約395萬箱，今年估計可以提高為420萬箱，而7櫃最大裝卸量可達650萬箱，未來還有很大增長空間。

陽明海運全資子公司鴻明船舶貨物裝卸承攬公司，去年6月中簽署高雄港第3貨櫃中心70號貨櫃碼頭20年續租合約，碼頭機具開始做更新，航道也做浚深，裝卸量也會逐步提升。

另港方為擴大爭取轉口櫃，已訂出獎勵辦法，新航線、櫃量增長都有獎勵，另針對新興市場，包括拉丁美洲、東北亞、東南亞、印度等地轉口櫃，也納入獎勵範圍，另因天候等因素臨時改彎靠台灣的貨櫃船，也給獎勵，目前高雄港今年貨櫃裝卸量最新預估數字已提升到約936.6萬箱。

去年上半年全球貨櫃港排名，高雄港自第18名掉到20名，根據去年前10個月裝卸量，高雄港估計已被擠到第22名，今年排名有望回升。高雄港裝卸量最高峰是2014年的1059萬箱，該年排名全球第13。

在挪威船級社(DNV)2025年全球貨櫃港運作效能評比上，高雄港名列全球第9，前十名包括新加坡、上海、寧波舟山、釜山、鹿特丹、青島、傑貝阿里、深圳、高雄與安特衛普的布魯日港，香港與廣州則分列11與12。