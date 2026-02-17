ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

高港今年貨櫃裝卸量因萬海與長榮大幅增長　總裝卸量估增50萬箱

▲長榮2.4萬箱貨櫃輪彎靠高雄港第七貨櫃中心。。（圖／高雄港務分公司）

▲長榮在高雄港的第7貨櫃中心，今年估計增加25萬箱裝卸量。（圖／高雄港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

高雄港貨櫃裝卸量去年降為888.6萬箱(20呎櫃)，較2024年的922.8萬箱減少3.17%，今年萬海在第5貨櫃中心3座專用碼頭陸續完成改建，估計約增加20萬箱櫃量，長榮的第7貨櫃中心全部完工啟用，估計約增加25萬箱櫃量，陽明旗下鴻明裝卸公司70號碼頭完成改建，以及港方祭出的轉口櫃獎勵措施約增5萬箱櫃量，合計共增約50萬箱櫃量，年增幅約5.63%

今年1月中台灣港務公司在年度記者會上指出，今年高雄港貨櫃裝卸量估計可提升至900萬箱，若台對美關稅調降，帶動傳產業出口，粗估上看915萬箱(含對5櫃與7櫃預估)。

[廣告]請繼續往下閱讀...

1月底萬海在年度記者會上透露，公司新簽的第5貨櫃中心的79-81號碼頭，改建為自動化碼頭工程，目前79號碼頭已經完工啟用，另兩座也將在今年內陸續完工，公司會將在鄰近國家港口的貨櫃儘量挪回高雄，以降低單位成本，預計今年在高雄港可增加約20萬箱櫃量，明年增加約30萬箱櫃量。

▲萬海新租的第5貨櫃中心79號碼頭已經完成浚深與自動化機具設備配置並啟用。（圖／萬海提供）

▲萬海新租的第5貨櫃中心79號碼頭已經完成浚深與自動化機具設備配置並啟用。（圖／萬海提供）

長榮海運第7貨櫃中心去年年底5座碼頭已全部完工啟用，去年高雄港裝卸量約395萬箱，今年估計可以提高為420萬箱，而7櫃最大裝卸量可達650萬箱，未來還有很大增長空間。

陽明海運全資子公司鴻明船舶貨物裝卸承攬公司，去年6月中簽署高雄港第3貨櫃中心70號貨櫃碼頭20年續租合約，碼頭機具開始做更新，航道也做浚深，裝卸量也會逐步提升。

另港方為擴大爭取轉口櫃，已訂出獎勵辦法，新航線、櫃量增長都有獎勵，另針對新興市場，包括拉丁美洲、東北亞、東南亞、印度等地轉口櫃，也納入獎勵範圍，另因天候等因素臨時改彎靠台灣的貨櫃船，也給獎勵，目前高雄港今年貨櫃裝卸量最新預估數字已提升到約936.6萬箱。

去年上半年全球貨櫃港排名，高雄港自第18名掉到20名，根據去年前10個月裝卸量，高雄港估計已被擠到第22名，今年排名有望回升。高雄港裝卸量最高峰是2014年的1059萬箱，該年排名全球第13。

在挪威船級社(DNV)2025年全球貨櫃港運作效能評比上，高雄港名列全球第9，前十名包括新加坡、上海、寧波舟山、釜山、鹿特丹、青島、傑貝阿里、深圳、高雄與安特衛普的布魯日港，香港與廣州則分列11與12。

關鍵字： 高港貨櫃裝卸量萬海長榮大幅增長增50萬箱

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【實用技能？】媽媽教狗狗「沒禮貌才藝」　哼一聲立刻甩頭不理人XD

推薦閱讀

6位同事集資派新手爸當代表　手氣超旺刮中百萬

6位同事集資派新手爸當代表　手氣超旺刮中百萬

「娶某前、生子後」財運佳，果然不是虛傳。嘉義縣大林鎮的一群公司同事，新手爸當代表，果真手氣超旺刮中百萬大獎。

2026-02-17 09:14
台彩認證！2025年億元頭獎星座運勢榜　牡羊座稱王、3星座慘掛蛋

台彩認證！2025年億元頭獎星座運勢榜　牡羊座稱王、3星座慘掛蛋

買彩券真的要看星座？台灣彩券公布114年億元頭獎中獎人星座統計，結果出現大洗牌。牡羊座以19.0%奪下年度冠軍，成為今年最旺的億元星座；反觀摩羯座、水瓶座、獅子座，今年卻「全軍覆沒」，完全沒有億元得主。

2026-02-17 03:12
10萬人朝聖求財　泡麵土地公每天送「馬上暴富」200包

10萬人朝聖求財　泡麵土地公每天送「馬上暴富」200包

南投縣中寮鄉石龍宮因信眾「拜泡麵、吃泡麵」聞名，被封為「泡麵土地公」廟，每逢農曆春節總吸引大批求財香客湧入。廟方透露，春節期間每天至少消耗1萬5000碗泡麵，現場還設置泡麵造型郵筒、土地公吃泡麵公仔等打卡點；春節連假期間，參拜人次更上看10萬人，更推出限量「招財保平安紅包」賜福香客。

2026-02-17 00:15
億元得主面相大洗牌！　2025年中獎人圓臉、雙眼皮、濃眉成標配

億元得主面相大洗牌！　2025年中獎人圓臉、雙眼皮、濃眉成標配

台灣彩券公布最新統計，114年（2025年）億元頭獎中獎人輪廓大公開！不只性別、年齡出現明顯變化，就連「面相」特徵也和去年大不相同，其中以圓型臉、雙眼皮、大眼睛最為常見，與113年以橢圓臉、小眼睛為主形成對比。

2026-02-17 00:05
高港今年貨櫃裝卸量因萬海與長榮大幅增長　總裝卸量估增50萬箱

高港今年貨櫃裝卸量因萬海與長榮大幅增長　總裝卸量估增50萬箱

高雄港貨櫃裝卸量去年降為888.6萬箱(20呎櫃)，較2024年的922.8萬箱減少3.17%，今年萬海在第5貨櫃中心3座專用碼頭陸續完成改建，估計約增加20萬箱櫃量，長榮的第7貨櫃中心全部完工啟用，估計約增加25萬箱櫃量，陽明旗下鴻明裝卸公司70號碼頭完成改建，以及港方祭出的轉口櫃獎勵措施約增5萬箱櫃量，合計共增約50萬箱櫃量，年增幅約5.63%

2026-02-17 15:55
自認很普通、不夠厲害？　不專精也能發展副業賺錢

自認很普通、不夠厲害？　不專精也能發展副業賺錢

假設有個人在剛成為上班族時，被分配到業務部，經過一番努力，終於在數年後成為稱職的業務員，而在此之前，他的業績與同期入職的同事相比，一直是敬陪末座。我認為，這種類型的人，反而特別適合從事像銷售培訓、輔導這類型的副業。「不，我比同期同事的業務能力差，才經歷這麼多苦頭，所以肯定不該發展與銷售相關的斜槓。一開始銷售成績就很好的同事，應該更適合吧？」這樣的想法，其實是錯誤的。

2026-02-17 13:15
沾彩券行開出大獎喜氣　苗栗上班族刮中100萬

沾彩券行開出大獎喜氣　苗栗上班族刮中100萬

台彩今（17日）指出，苗栗一位上班族趁彩券行前一天才開出今彩539加碼頭獎時趕忙沾喜氣，竟也刮出100萬元。

2026-02-17 12:06
對沖基金買進亞股規模創10年新高　市場看多氣氛濃

對沖基金買進亞股規模創10年新高　市場看多氣氛濃

新興與發達亞洲市場上周湧現極大規模的資金挹注！根據高盛主經紀商業務（Prime Services）交易台的觀測數據，上周避險基金對該區域的淨買超幅度，創下該行自 2016 年啟動數據追蹤以來的歷史新高。

2026-02-17 11:15
紅包變第一桶金！北富銀建議善用兒童帳戶　7成資金投入長期投資

紅包變第一桶金！北富銀建議善用兒童帳戶　7成資金投入長期投資

隨著農曆新年將近，孩子們期待紅包的同時，父母也愈來愈重視如何讓這筆祝福化為孩子未來的助力。北富銀表示，紅包是孩子一年中最具「可運用彈性」的資金來源，建議家長透過專屬的兒童帳戶進行長期規劃，不僅可引導孩子養成正確金錢觀，更能利用時間複利陪伴孩子累積人生的第一桶金。

2026-02-17 11:05
切換投資腦看物價！從「漲價仍吸客」現象　找出具競爭力標的

切換投資腦看物價！從「漲價仍吸客」現象　找出具競爭力標的

我先介紹一個簡單的觀察方法。首先，請觀察你身邊有哪些人潮聚集的地方、大家都在買什麼東西。但要注意，不是只要人多就值得關注。人多≠必定有投資價值，接下來我們要學的是如何分辨這之間的差異。

2026-02-17 10:57

讀者迴響

熱門新聞

台彩認證！2025年億元頭獎星座運勢榜　牡羊座稱王、3星座慘掛蛋

「台灣首富」換人了！　郭台銘些微差距暫居第二

鴻海男抽中1000萬　會計師試算「實拿金額」

大樂透1.2億頭獎一注獨得！獎落雲林

今彩539頭獎開出2注！2人幸運成為千萬富翁

黃鐙輝賣台積電買房被笑　財經作家點破投資真相

幫小孩無腦存股18年　「只存不出」報酬率近160%

獨／合庫「存款變遺產」5員工道歉了！當事人未收禮已原諒

10萬人朝聖求財　泡麵土地公每天送「馬上暴富」200包

億元得主面相大洗牌！　2025年中獎人圓臉、雙眼皮、濃眉成標配

圍爐完來對獎！大樂透1.2億頭獎獎號出爐

母子檔挑戰台南彩券一條街　連刮6家幸運刮中100萬元

從計程車司機的賺錢邏輯　懂得計算「時間成本」

台股挫咧等！他曝美股7巨頭「幾乎全軍覆沒」

威力彩頭獎獎號出爐！　吃完飯來對獎

快訊／巨大集團創辦人劉金標今凌晨辭世　享壽93歲

台股高點怎麼辦？施昇輝曝進可攻退可守策略

聽女友的話就對了！　北漂科技男聽勸刮出自己百萬年終獎金

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】
西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366