靠「3D列印」3個月營收衝千萬　18歲男做「爆紅保冰套」賣翻

千萬別小看你的「蠢點子」！美國紐約一名剛從高中畢業、年僅 18 歲的 Michael Satterlee，利用家裡閒置的 3D 列印機，成功打造出在美國社群瘋狂的保冰套品牌「Cruise Cup」。其中旗艦產品「Beerzooka」，以其酷趣味「彈殼式」自動彈出機制，在 Instagram、X 等社群一夕暴紅，短短 3 個月內，單月營收衝破 31.5 萬美元（約新台幣 988.7 萬元），寫下數位原生代創業傳奇！

外媒指出，Satterlee 早在高中時期就創立並經營「Solefully」，主打自行設計、以 3D 列印製作的 Crocs 鞋飾，年營收已達 6 位數美元。畢業後，他把事業重心轉向專攻以 3D 列印商品的新創品牌「Cruise Cup」，不過他並未循傳統路線，而是進一步改良 3D 列印技術，鎖定「飲料保冰套」市場，推出飲料架「Beerzooka」：設計讓鋁罐能更順暢滑入，並巧妙加入類似「彈殼式」的回饋機制，成為在網路上爆紅的話題產品。

Satterlee 在受訪時直言，雖然彈出功能在實用性上並非絕對必要，但其創造的視覺趣味與「咔噠」聲響回饋，恰好精準擊中短影音平台最需要的「爆紅元素」。

他採取「社群先行」策略，精準利用社群媒體上的測試產品概念，吸引大量用戶自發性拍攝開箱影片（UGC），營造出全網瘋搶的氛圍。旋即，再於社群投放大量廣告，短短 3 個月內，營業額從 10 萬美元（約新台幣 313.8 萬元）成長至 31.5 萬美元（約新台幣 988.7 萬元），營收跳躍式成長。

談到創業心路歷程，Satterlee 說一開始只是想把「閒置的列印機再利用」，但他強調，「社群互動才是關鍵，粉絲追的是你的『故事』，而不僅僅是產品。」

目前 Cruise Cup 採自籌資金營運，並已坐擁 1500 平方英尺的倉庫。為了解決產能供不應求的負擔，他正計畫將產品轉為金屬量產，首波訂購量就高達 1 萬個。

對於同樣懷抱創業夢的年輕人，Satterlee 給出了最直接的建議：「就算想法很蠢，也要試！因為你永遠不知道哪一個會爆紅。」他指出，3D 列印與社群平台就是最好的「免費實驗場」，只要 3D 列印的測試版能賣動，未來的量產版本就具備創造高額營收的潛力。