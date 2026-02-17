台彩破億元「頭獎地圖」曝光！近7成電腦選號　台中橫掃31億奪冠

▲台彩頭獎地圖曝光，台中橫掃31億獎金奪冠。（AI協作圖／記者許力方製作，經編輯審核）



記者柯振中／綜合報導

台灣彩券公司宣布，今年春節加碼總金額高達新臺幣12億元，創下歷年新高。其中，大樂透自2月12日至3月3日推出加碼活動，增開480組100萬元「春節大紅包」及800組10萬元「春節小紅包」，民眾購買大樂透時，除可角逐億元頭獎，還能同時對中春節大、小紅包三種獎項。今彩539則首度於春節期間加碼，頭獎獎金提高至1000萬元，為年節增添更多中獎機會。

去年開出22注億元頭獎 總額達85.61億元

根據台彩公布的114年度統計資料，去年大樂透與威力彩全年共開出22注億元級距頭獎，其中大樂透17注、威力彩5注，頭獎總金額高達85.61億元。

大樂透全年19注頭獎中，有17注獎金超過1億元，總計發出43.1億元；威力彩全年則送出44.4億元頭獎獎金，並分別於2月及6月開出20.07億元與17.38億元的高額獎金，成為年度焦點。

六都包辦近8成 台中、桃園最幸運

從地區分布觀察，去年22注億元頭獎分散於全台10個縣市，近8成集中於六都。其中，以台中市與桃園市最為亮眼，各囊括5注億元頭獎，並列全國最幸運縣市。

若以中獎金額統計，台中市以31.18億元高居全台之冠，其次為新北市的20.07億元及花蓮縣的7.92億元，前三名縣市合計抱走59.17億元，占全台億元頭獎總額約69％。

多數採電腦選號 約3成以包牌投注

在投注方式方面，台彩指出，去年億元頭獎得主中，有68.2％採用電腦選號，31.8％為自選號碼；另有約3成得主以包牌方式投注，除抱回億元頭獎外，同時獲得其他獎項。

▼台彩表示，去年的億元頭獎得主當中，有68.2％採用電腦選號。（AI協作圖／記者柯振中製作，經編輯審核）



平均投注金額部分，大樂透單張平均投注約394元、約7.9注；威力彩平均投注金額為800元、約8注。

中高齡族群為主力 外型特徵成趣味話題

從得主背景來看，去年22位億元頭獎得主中已有21人完成兌獎，其中男性約占57％，女性占43％，女性比例較前一年顯著增加。

年齡層以50至59歲及60至69歲為主，各占28.6％，顯示中高齡族群為中獎主力。血型分布方面，以O型最多，占42.9％，A型與B型各占23.8％，AB型占9.5％。生肖以屬馬與屬雞者最多，各占19％；星座則以牡羊座比例最高。

此外，台彩也公布觀察到的億元得主外型特徵，包括圓型臉、額頭高、八字眉、濃眉、大眼睛、雙眼皮、耳垂大、蒜頭鼻以及大嘴薄唇等，其中濃眉、耳垂大、蒜頭鼻與薄唇已連續兩年出現在多數得主特徵中。台彩強調，相關統計僅為趣味觀察，並不代表實際中獎與外型之間具有因果關係。