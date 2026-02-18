買不起1張台積電？　專家教2招把神山搬回家

圖文／鏡週刊

「不是等紅包變大了才投資，而是投資了，它才會慢慢變大。」台股老先覺杜金龍教戰投資心法，小資族領到年終獎金、過年壓歲錢，可買零股持有台積電，用2招把神山搬回家。

「去年4月股災時，上班族女兒問我，台積電暴跌到7字頭，可是買一張也要70萬，這麼貴怎麼買？我說，那就零股分批買啊！」杜金龍回憶，當時他建議女兒，領到薪水有閒錢就20股、20股買進，「用耐心澆灌持股，小錢也能滾出大錢。」他認為，堆疊「台積電零股塔」也能賺錢，不必等到存滿1張才出手，也不用因「買不起」的焦慮而卻步。

1、零股買台積電

但他提醒，若現在空手，切莫重押all in，可靜待台積電回檔再進場。杜金龍觀察，台積電每隔一陣子就會進入箱型整理，在股價持續墊高、但基本面未變差之際，他會設定70元～100元為上下範圍，這是往年台積電箱型整理的區間，巧妙地買在下緣，贏面較大。

舉例來說，若台積電股價下跌50元～70元，意即回檔幅度約3％～4％，可買入第一批，再繼續下跌達70元～100元，跌幅擴大約5％～6％，此時可買第二批，有效降低平均成本。

2、擁抱高含積量ETF

也可選擇高含積量的ETF，用親民價參與台積電成長。杜金龍強調，在市場上看對方向，但不要走錯車廂，台積電獲利節節攀升，投資主軸要擁抱台積電，可搭配市值型ETF如0050（元大台灣50）、或是中信小資高價30（00894）。

00894的台積電持股占比約3成，且精挑股價百元以上、具備成長動能的高價龍頭股，一次打包30檔台股精英，台積電、聯發科、台達電都在裡面，以00894的封關收盤價為32.27元，一張約3萬3千元。

杜金龍紅包放大術 出生：1956年

現職：全職投資人

經歷：大華投顧董事長、凱基投顧董事長

學歷：交通大學管理科學研究所碩士 馬年投資心法 零股買台積電，小錢滾大錢 高含積量ETF，親民價參與成長



