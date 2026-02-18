馬年投資無懸念　億元教授喊2300元：抱台積電會很快樂

圖文／鏡週刊

小資族領到年終獎金、過年壓歲錢，口袋裡有了投資理財的底氣，就來跟達人學習小錢滾大錢吧！億元教授鄭廳宜在2025年底入手8張台積電，以封關收盤價1,915元計算，短短不到2個月賺進312萬元，他在《錢鏡你家》節目中分享，馬年投資無懸念，就是買台積電。

「我2個女兒現在各自持有4張台積電，我去年底買進8張，在家講話變得比較大聲，終於能跟她們平起平坐！」鄭廳宜分析，台積電今年賺88元，本益比抓23倍，目標價就是2,024元；2027年市場估EPS達100元，本益比同樣是23倍的話，台積電股價將來到2,300元。他私下透露，自己是在台積電股價1,525元才進場，目前帳面已賺300多萬元。

「很多人問我要不要抱股過年？如果都不賣掉，過完年獲利會不會吐回去？我都說，你在怕什麼啦！台股主升段才剛開始。」鄭廳宜妙喻，會不會有懼高症，取決於「你是挖到金礦還是踩到屎坑？」他強調只要選對產業，小錢也能滾出黃金。

AI正是改變全球產業鏈的核心動能，AI的發展會牽動先進晶片、算力、記憶體等供應鏈需求，台積電則是運算基礎的重要樞紐，「台積電2奈米產能被搶到翻，蘋果包下產能、輝達加價買，這些都是實實在在的訂單，所以AI沒有泡沫。」他笑說，馬年投資無懸念，「抱著台積電，年底你會很快樂。」

台積電的市值已突破49兆元，依據證交所統計，光是台積電一家公司，就占大盤44.23％的權重，而站在台股主升段的浪頭，鄭廳宜估今年台積電股價將達2,300元，距離目前1,915元還有385元的空間，「以台積電漲1元貢獻大盤8點來看，385元等於還能帶動台股指數3,080點的漲幅，因此我預料台股在2026年底上看37000點。」

小資族領了獎金或紅包，有閒錢就買台積電，「投資不可『無腦存』，但台積電不同，它是全世界資訊最透明的公司，小白都能懂。」鄭廳宜強調，長期持有、用耐心等待報酬就是投資。

鄭廳宜紅包放大術 出生：1965年

現職：僑光科技大學財務金融系助理教授

經歷：華南銀行專員、郵局辦事員

學歷：日本名城大學經濟財務金融博士、朝陽科技大學財務金融碩士、台中商專應用日語科 馬年投資心法 抱緊台積電，有閒錢就買 台股主升段，跟著AI潮流賺錢



