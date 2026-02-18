歐洲今年冬季惡劣天氣衝擊港口作業　大陸情況好許多

▲一系列席捲北歐和西歐的強烈冬季風暴，讓陸海空運輸都受到中斷與延誤。（圖／達志影像／美聯社）

記者張佩芬／綜合報導

貨櫃船運業者指出，今年冬季歐洲港口陸續傳出因惡劣天氣影響港口作業，大陸港口相較之下僅因大霧有過短暫封閉，情況好許多；西非港口因低氣壓造成湧浪，澳洲港口因熱帶氣旋造成強風，相繼出現港口作業中斷與延誤狀況。

陽明海運在春節假期前一天(13日)指出，西北歐地區，受1月暴風雪影響，加上冬季易北河水位容易因強風導致水位下降，影響船舶吃水，故主要港口漢堡、鹿特丹有部分塞港與船舶須等候泊位狀況，但各港狀況不一，且也會隨天候與進口貨量狀況調整。

中國主要港口如上海寧波，則受惡劣天氣與濃霧，加上農曆新年前船舶集中到港影響，船舶平均需等泊約3-4天。

本月13日國際媒體報導，Xeneta分析師Rizaldie Zambra Jr的分析顯示，惡劣天氣導致跨大西洋航線服務大面積延誤，過去四周，北大西洋的狀況一直變幻莫測，一系列席捲北歐和西歐的強烈冬季風暴，給跨大西洋貿易帶來了今年以來最具破壞性的開局。狂風、洶湧的海浪和反覆出現的低氣壓系統迫使船隻減速航行、改變航線、尋找避風港，其影響一路波及北美東海岸。

大西洋風暴鋒面來襲，比斯開灣浪高超過8至10米，英吉利海峽暴露區域持續風速超過50節，北海的惡劣天氣嚴重影響著往返於歐洲和加拿大之間的船隻。

地中海航運Canada Express服務受影響最為嚴重，其船隻抵達蒙特利爾的延誤時間長達10天。隨著天氣導致的延誤不斷累積，一些航運公司開始採取港口交換策略。例如達飛原定於2月11日抵達哈利法克斯港的船隻，提前在2月5日到港，而其蒙特利爾港的停靠時間則從2月6日推遲至2月8日；地中海航運「MSC KILIMANJARO IV」取消了2月20日哈利法克斯港的停靠，改在2月16日抵達蒙特利爾。

也有船隻通過愛爾蘭海改道，避開比斯開灣，包括我國陽明海運與長榮海運都因而調整船期，持續的冬季天氣已影響超過15條跨大西洋航線，幾乎涉及歐洲-加拿大和歐洲-美國東海岸走廊上的所有主要聯盟和運營商。

澳洲在本月上旬受熱帶氣旋影響，澳大利亞西澳大利亞州皮爾巴拉地區的主要鐵礦石出口港口被迫關閉，60%全球海運鐵礦受阻，對全球散裝船運市場，尤其是依賴該地區鐵礦運輸的海岬型船造成了直接衝擊。

在西非地區，本月上旬皮爾巴拉港口管理局公告，為應對氣旋帶來的強風天氣，包括全球最大散貨港黑德蘭港在內的多個港口已依安全規程清空泊位，停止所有裝船作業，此舉導致每日超過200萬噸的鐵礦石出口流程陷入中斷，影響蔓延到本月中旬。

船舶經紀人報告稱，大量海岬型船的航次計劃被打亂，部分船舶或在錨地等待，或已駛離港口區域避風，港口重啟時間需視天氣狀況而定。

貨櫃船公司本月9日起針對從北歐、西地中海、東地中海、黑海及北非(含摩洛哥)至西非，收取緊急運營恢復附加費，收費標準為每櫃300美元、250歐元或250英鎊；針對卡薩布蘭卡則收100歐元的緊急運營恢復附加費。

卡薩布蘭卡遭遇史上最難1月，由於湧浪衝擊，1月份該港口的關閉時間竟然佔到了一半，刷新了歷史紀錄。西非擁堵達到臨界點，等待時間延長，除了天候因素，西非港口內部的結構性矛盾也徹底爆發。由於幹線船連接過於集中，加上貨櫃利用率居高不下，多個樞紐港口已經不堪重負。

德迅最新報告指出，喀麥隆杜阿拉與克里比目前船舶平均等待時間已達2至3天，貨櫃輸送量激增，碼頭擁有權集中，導致排隊時間不斷拉長。

西地中海港口受惡劣天氣影響，運營一度中斷。本月6日，馬士基再次發佈了相關信息更新，指出儘管目前港口運營已恢復，但仍面臨擁堵狀況。

在Algeciras和Tangier地區，卡車流量大，且部分道路出現洪水，導致進出港口通行受阻，強風也影響了起重機作業效率，而自2月11日開始，再次迎來惡劣天氣，影響船舶航行和跨海通行條件。

台灣港口情況正常，不過台中港一向風大，今年原預定1月22日彎靠該港的日本頂級遊輪「三井海洋富士號」因冷氣團接續報到，陣風過強，臨時改靠高雄港，讓苦等郵輪近7年的台中港與台中市政府相當無奈。