日本衛浴巨頭TOTO被點名「AI晶片隱形贏家」　股價能再漲5成

▲日本衛浴巨頭TOTO被點名是AI晶片隱形贏家，股價還有上漲空間、日股示意圖。（資料照／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

英國激進投資機構Palliser Capital入股日本智慧馬桶蓋製造商Toto，並正推動該公司加大力度推廣其鮮為人知的晶片零件業務，以期從人工智慧(AI)的蓬勃發展中釋放價值。

TOTO今日（18日）股價以上漲276日圓或4.58%、6301日圓作收，今年以來股價明顯走高，累計漲幅已超過44%，其中1月 22日單日更大漲9.72%。

根據《彭博社》取得的文件顯示，這家總部位於英國的基金上周致函Toto董事會，要求其揭露更多關於先進陶瓷業務的資訊。該業務生產用於NAND快閃記憶體製造的靜電吸盤，文件顯示，Palliser認為這家衛浴製造商是「人工智慧記憶體領域最被低估和忽視的受益者」。

文件顯示，目前位列Toto前20大股東之一的Palliser認為，透過提升消費者對其晶片材料業務的認知度並提高資本效率，Toto的股價還有55%的上漲空間。

Toto公司的一位代表拒絕置評。

近幾個月來，對人工智慧基礎設施的旺盛需求推高了記憶體價格，也帶動鎧俠控股等晶片製造商的股價創下歷史新高。文件顯示，由於Toto公司在晶片業務方面「缺乏透明度」，該公司錯失了大部分上漲機會。

在Toto的股票1月份單日上漲10%之後，Palliser發起了這項活動。此前，高盛分析師上調了Toto的評級，強調了該公司雪茄製造業務的利潤成長潛力。

Toto以其加熱馬桶座圈而聞名，過去5年其股價下跌了約17%，而同期日本東證指數則上漲了93%。