桃園女刮中10萬竟「直接走人」！店家急PO網尋黑貴賓主人：快回店

▲春節期間不少民眾喜歡買刮刮樂試手氣。（圖／記者施怡妏攝）

記者閔文昱／綜合報導

桃園市八德區一間彩券行在臉書發文尋人，引發網友熱議。位於桃園市八德區瑞發里興豐路753號的發財興商行，今（18）日下午在臉書社團「記憶八德」貼出公告，指一名女客人購買2000元刮刮樂後刮中10萬元，卻疑似未發現，店家急忙發文通知，希望對方儘速回店領獎。

女客帶黑貴賓買刮刮樂 中10萬疑未察覺

[廣告]請繼續往下閱讀...

店家在貼文中表示，「今天下午4點20分有一位女客人有帶一隻黑貴賓狗於本店買一張2000元刮刮樂中了100000元，麻煩看到訊息到店。」貼文曝光後，不少網友留言協尋，也有人直呼「太扯了吧，中10萬不知道」、「帶黑貴賓的應該很好認」，希望幸運得主能看到訊息，儘速回店領回屬於自己的獎金。

▲八德女客刮中10萬沒帶走，店家急PO社團協尋。（圖／翻攝自Facebook／記憶八德）

春節刮刮樂熱潮延燒 頭獎仍有8個未刮出

適逢春節連假，刮刮樂買氣持續升溫。台彩表示，今年「2000萬超級紅包」共有10個頭獎，截至昨（17）日為止已刮出2個，尚有8個未現身；至於100萬元獎項共1200個，目前已有114個刮出，仍有大量獎項等待幸運兒。

近日各地也頻傳中獎喜訊。例如新北市板橋區一對30多歲兄妹，因親眼見到他人刮中百萬而燃起鬥志，合資購買整本2000元刮刮樂，果真刮中「2000萬超級紅包」貳獎100萬元；台東一名50歲女性夢見家中漏水，被家人笑稱「夢見水就是帶財」，隨手挑選「1200萬大吉利」即中100萬元；高雄也有50歲男子見店內財神爺裝飾突然掉落，認為是吉兆，最終刮中1200萬元頭獎。