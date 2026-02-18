800萬人看呆！　雪梨女孩練出「超逼真蛋糕花束」紅到電影首映

▲Macey Nemer在澳洲雪梨創立的 「The Baked Bouquet」，以製作「站立式杯子蛋糕花束」（Standing Cupcake Bouquets）在社群媒體上爆紅。（圖／翻攝自IG／thebakedbouquet）

記者潘姿吟／綜合報導

疫情期間、有人在家放空，有人卻把「手作」一路放大成一門創新生意。外媒報導，住在澳洲雪梨的 Macey Nemer 原本沒有烘焙科班背景，卻在居家期間把廚房當成練功房：從練習杯子蛋糕擠花開始，反覆試配方、調整奶油霜硬度與手感、練花瓣角度與層次，硬是把杯子蛋糕擠出玫瑰、牡丹、繡球，甚至多肉植物的細節，做到幾可亂真。作品一發到社群、衝出到將近 800 萬次觀看，引爆討論。

她真正把「手作」推成「生意」的關鍵，是把一顆顆甜點升級成可直立陳列的「站立式杯子蛋糕花束」。在一次大型客製案中，她先設計花束底座，再逐顆擠花、排列，堆出超過 150 顆杯子蛋糕的巨型作品；該作品在社群上累積至近 800萬次的觀看量，瞬間把「第一眼像真花、靠近才發現能吃」的驚喜感推到極致，也讓品牌開始接到高端活動邀約，包含替《唐頓莊園》電影在雪梨首映製作展示花束。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ 「站立式杯子蛋糕花束」可拍照、可展示、可吃掉的特色，吸引商務合作。（圖／翻攝自IG／thebakedbouquet）



The Baked Bouquet 的營運更像「小而美、職人化」的高毛利模型。根據Australian Business Register公開資料，Macey Nemer 目前以 Individual / Sole Trader（獨資） 身分持有 ABN，且狀態顯示 未註冊 GST。

不過，依Australian Taxation Office規定，若「現行或預期」年度 GST turnover 達 75,000 澳幣門檻，原則上就必須註冊 GST。換言之，從公開登記狀態推論，這門生意的年營收規模很可能仍控制在門檻附近或以下，但它追求的不是工業化量產，而是以「客製化＋視覺稀缺性」換取品牌溢價。

從定價角度來看，其花束作品起價約 US$120，盒裝甜點約 US$60；再加上婚禮、宴會、品牌活動等場景，本質上就是把「甜點」做成可拍照、可展示、可吃掉的桌花，一次解決裝飾與餐後甜點的需求。

對活動主辦方而言，色系與花種可客製、且不受季節限制；對賓客而言，誤認真花再發現是蛋糕的瞬間，就是最有效的互動與分享引爆點。而這些分享，反過來又成了品牌幾乎零廣告成本的成長引擎。