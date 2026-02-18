小港彩券行「連2天」開出大紅包！還剩284組等你來中獎

▲大樂透持續加碼，下期頭獎上看1.3億元。（示意圖／記者許力方攝）



記者陳瑩欣、柯振中／台北報導

金馬年春節大樂透持續加碼，大年初一與初二接連開獎，不僅多家彩券行頻傳喜訊，春節大、小紅包也持續送出，頭獎也因連續槓龜而推升至高額累積。從各地開出情況、當期中獎數據，到整體加碼統計與後續獎金走向，都成為彩迷關注焦點。

多家彩券行再傳捷報 初一買氣旺

大年初一，全台多處傳出中獎消息。高雄市小港區「禾啦彩券行」繼小年夜開出1注春節大紅包後，初一再添1注，累計第五屆已開出7注春節加碼獎項。

▲大樂透持續加碼，下期頭獎上看1.3億元。（示意圖／ETtoday資料照）



台中市北屯區「幸運商行」去年曾開出大樂透頭獎4.7億元，今年加碼首日即開出小紅包，初一再度開出1注，自113年以來已累積5注春節加碼獎項。

新北市汐止區「發發彩券行」及台中市烏日區「旺伯彩券行」也在初一各開出1注小紅包，其中旺伯彩券行今年已累計2注春節加碼獎項，顯示春節期間買氣與中獎熱度同步升溫。

初二頭獎槓龜 紅包持續送出

大年初二（2月18日）大樂透開出號碼16、35、36、37、39、49，特別號45，頭獎未開出，0.74億元累入下期，初三頭獎上看1.3億元。

當期春節加碼開出9個大紅包號碼與1個小紅包號碼，共送出36組100萬元大紅包及53組10萬元小紅包；其中大紅包合計42注中獎，小紅包合計73注中獎，包含1注獨得與均分情形，紅包獎項持續為春節買氣加溫。

今彩539開出3注千萬得主

此外，今彩539（第115000043期）開出3注頭獎，各得1,000萬元，分別由新北市林口區「金佰億彩券行」、南投縣埔里鎮「錸得富彩券行」及宜蘭縣壯圍鄉「億億彩券行」開出，為春節期間再添千萬幸運兒。

春節加碼已送出近半 初三續拚高額獎金

統計自2月12日至2月18日已實施7期春節加碼，480組100萬元大紅包與800組10萬元小紅包累計分別送出196組與282組，其中約8成為1注獨得。

目前尚餘284組大紅包與518組小紅包待開出。隨著初三頭獎上看1.3億元、威力彩頭獎保證2億元，春節加碼效應仍在延續，彩券公司也提醒民眾理性投注、量力而為，在節慶氛圍中享受對獎樂趣。