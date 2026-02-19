威力彩頭獎衝2億！台彩公布「超旺號碼」狂開330次　冷熱門球號曝

▲農曆春節9天連假期間，不少民眾會買彩券、刮刮樂，希望能試試手氣、求好運。（示意圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

威力彩年初三（19日）晚間將再度開獎，頭獎金額上看2億元，不少民眾趁著春節好運試手氣。台灣彩券公司也同步公布歷年「冷熱門球號」統計數據，提供彩迷參考。

第一區最熱「24」 最冷是「09」

根據台彩統計資料，威力彩第一區38個號碼中，歷年開出次數最多的是「24」，累計開出330次；其次依序為「03」（325次）、「38」（319次）、「14」（316次），以及「04」與「15」（各315次）。

至於相對「冷門」的號碼，開出次數最少的是「09」，僅256次；接著為「05」（271次）、「34」（272次）、「32」（273次）及「02」（275次）。熱門與冷門差距明顯，也成為不少彩迷選號時的重要參考依據。

第二區「02」最旺 「06」吊車尾

第二區僅有8個號碼，統計顯示開出次數最多的是「02」，累計265次；接著為「05」（253次）、「04」（244次）、「03」（235次）。開出次數最少的則是「06」，僅217次，其餘依序為「01」（223次）、「08」（224次）與「07」（225次）。

台彩提醒，所謂冷熱門號碼僅為歷史統計結果，並不代表未來開獎趨勢，每一期開獎結果皆為獨立事件。

前期才開出6.77億雙頭獎

回顧2月12日開出的第115000013期威力彩，當期頭獎一次開出2注，分別由新北市板橋區「福泰彩券行」及新竹市東區「金元寶彩券行」開出，每注各得6.77億元，掀起熱議。

本期頭獎累積至2億元，只要對中第一區6個號碼及第二區1個號碼即可抱走頭獎彩金。春節期間買氣升溫，投注站也湧現人潮，究竟幸運之神會降臨何處，備受關注。