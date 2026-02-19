振興美國造船川普擬對外國船舶收港口費　國際航運商會憂扭曲貿易

▲川普的《海事行動計畫》要讓「讓美國造船業再度偉大」。（圖／達志影像）

記者張佩芬／綜合報導

美國總統川普上周五(13日)提出《海事行動計畫》，其財政基石是海事安全信託基金(MSTF)，準備停靠美國港口的外國船舶徵稅。國際航運商會(ICS)表示，為川普造船野心提供資金的港口費，將是一個巨大的成本負擔，有可能扭曲貿易，增加美國消費者和企業的成本，擾亂全球商業的順利流動，並可能鼓勵報復措施。

該計畫呼籲美國港口為造船廠振興提供資金，即「對所有停靠美國港口的外國建造的商船徵收通用基礎設施或安全費，以根據抵達該船的進口噸位的重量進行評估。」

ICS指出，這一概念與去年對中國製造的船隻徵收額外港口費沒有什麼不同，後經中美貿易協商在去年11月宣布暫停12個月。

《海事行動計畫》擬對所有停靠美國的外國建造船隻，每公斤收1至25美分，估計在10年內將產生660億美元至1.5兆美元，用於海事安全基金。ICS表示，該會支持美國提高造船能力和工業的雄心，但反對對國際航運收取費用。

ICS表明反對任何擬議的港口費用，包括建議的通用基礎設施或對停靠美國港口的外國製造商船的安全費用。這項收費將構成海上運輸的重大額外成本負擔，有可能扭曲貿易，增加美國消費者和企業的成本，擾亂全球商業的順利流動，並可能鼓勵報復措施。海上貿易的全球性質需要謹慎協調的解決方案，以避免意外後果。

該商會並指出：「ICS仍然致力於與美國政府以及國際合作夥伴進行建設性合作，以支援加強海事能力的政策，同時保障全球貿易的效率和完整性。」

川普這項計畫則指出：「由於外國建造的船舶受益於美國市場准入，這項政策確保它們為美國海事能力的長期復興做出貢獻。」

計畫內容還包括重建國內造船能力、加強海事工業基礎、增加在美國建造並懸掛美國國旗的國際貿易商船數量，以及透過一系列放鬆管制措施消除「繁瑣的監管規定」等提案。

這份長達40頁的計畫的引言指出：「幾十年來，由於缺乏戰略重點、政府採購流程繁瑣以及對國內船廠建造商船缺乏戰略支持，美國的戰略地位和造船工業能力有所削弱。」

計畫中表示，通過確保穩定、長期的資金來源，海洋戰略信託基金將確保對造船、船隊擴張、工業基礎韌性和海事勞動力發展等方面的投資得到持續支持。獲批支出將包括有助於促進、發展和加強國內海事部門的項目。

該計畫呼籲投資，用於升級商業造船廠，以增加和現代化乾船塢、重型起重機和龍門起重機、板材生產線以及自動化處理系統，「從而支持更高的生產效率和大型船體的裝卸」。

另一項擬議的陸路港口維護稅則與現有的海港港口維護稅類似。該計劃提議對經陸路進入美國的商品徵收相當於商品價值0.125%的「適度稅」。

根據該計畫，這項稅收所徵收的資金將存入新設立的陸港維護信託基金(LPMTF)，該基金將用於支持陸港基礎設施的規劃、設計、建設、維護和改進。

計畫中還提議建立一支戰略商業船隊(SCF)，該船隊將由美國建造的船舶組成，從事國際貿易。該計畫指出，戰略商業船隊將「提供維持全球軍事後勤所需的深度和冗餘，並確保貨物持續流入美國經濟」。

戰略商業船隊中的船舶將獲得建造和運營方面的財政支持，從而使美國與獲得補貼的外國競爭對手處於公平競爭的環境。

由於海事行動計畫中的許多提案需要國會批准，因此川普政府表示，正在編制立法方案，將在川普公佈2027財年預算申請後提交給國會。