ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

護航銀彈！　台塑籌千億轉型

台塑集團2月簽下千億元聯貸案，以充實營運週轉金與償還既有負債。

▲台塑集團2月簽下千億元聯貸案，以充實營運週轉金與償還既有負債。

圖文／鏡週刊

台灣石化業龍頭台塑集團，正迎來一場攸關未來的生存戰，農曆年前，默默簽下1,000億元的超大規模聯貸案，這不僅是該集團十年來最大手筆的融資，更被視為去年上任集團總裁的吳嘉昭，在當前全球石化寒冬期，帶領這個艘傳產巨輪變身、轉向黃金航道的「護航銀彈」。

這場千億聯貸案的消息是由金融界在2月9日宣布，由於台塑集團是台灣的產業龍頭，勢必是優質客戶，加上3家授信都是連結ESG永續指標，對銀行業來說，剛開春就是一筆大生意，因此敲鑼打鼓。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中，南亞額度為360億元，主要由國泰世華銀行和臺灣銀行進行聯貸；台塑的320億元則由第一銀行及玉山銀行共同統籌主辦；一銀共同主辦南亞及台化聯貸案、玉山銀則共同主辦台化聯貸案，台化為320億元。

但台塑集團方面則相對低調，提到是「充實營運週轉金與償還既有負債」，但這場鋪陳，其實早在2025年11月8日、睽違7年再辦的台塑企業運動會上，就已露出端倪。

「這7年期間，國際局勢發生快速且劇烈變化，全球政經情勢可說動盪不安，尤其是大陸內需市場持續不振，各產業龐大的過剩產能傾銷到全球」吳嘉昭首度以總裁身份，站在講台上對著參加運動會伙伴們表示，為了因應當前的嚴峻挑戰，並確保企業未來競爭力，轉型已是迫在眉睫的重要因應策略。

當天參加運動會的運動服，也是採用南亞以回收保特瓶再製的聚酯纖維，以及台化運用回收漁網製成的尼龍材料，從衣服就要員工看到「從傳統石化走向環保永續」的決心。

吳嘉昭也在現場提到，台塑、台化、南亞與台塑化目前已提報107件轉型案，預估到2030年，每年可為集團帶來約381億元的新增利益，其中新產品與新事業就占了272.9億元、比重高達71％，並要求各公司每3個月都要回報推動進度與新案子，把轉型變成「現在進行式」。

「未來的台塑，不是被視為傳統石化公司，而是要成為支撐半導體、電子與綠能供應鏈的材料平台。」業內人士向本刊透露，畢竟台塑集團本身不缺錢，這次的行為比較像是一種宣示，要衝刺5大轉型，與一連串高值化投資的後盾。

台塑日前表示，2026年除了優化人力運用及撙節各項營運費用，會持續提升高值化與差別化產品銷售比重，也會聚焦新產品及新事業轉型，像是電子與半導體、低碳綠能及醫療生技等高階應用，與新興產業的前瞻性材料之技術移轉或合作開發，甚至是能源轉型。

台化在今年初的業績報告也提到，除了舊廠瘦身之外，現在的新事業，包括賣電、小水力發電開發，預計2027年要完成5N氫氣純化設備，進入電子業供應鏈，今年要完成機光技術移轉，進入PI等高階市場，並持續研發碳化矽、對接晶片高端散熱運用的開發等。跟南亞一樣往電子材料轉型。

所以儘管是巨額貸款消息，但這樣的轉型利多，反而讓台塑四寶在2月11日的台股蛇年封關日全數收紅，交出亮眼成績單。

台塑收盤價46.5元，跟去年同期比較以來，漲約38％，南亞78.8元、漲約167％，台化42.25元、漲約66％，台塑化49.75元、漲約46％，這也是股民們給予的一種評價。


更多鏡週刊報導
台塑籌千億轉型2／資優生同行也驚傳關廠　石化業等中國4月變局 「反內捲」成救命丹
美製車零關稅不會衝擊國產車？　經長龔明鑫原因全說了
關稅談完美國車大降價？　經長龔明鑫：最多降1成

關鍵字： 鏡週刊台塑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

推薦閱讀

刮刮樂2千萬頭獎還有8個！　兄妹燃起鬥志集資刮整本中百萬

刮刮樂2千萬頭獎還有8個！　兄妹燃起鬥志集資刮整本中百萬

春節長達9天連假，今（18）日邁入第5天，假期過了一半，台彩最大獎「2000萬超級紅包」共有10個， 但截至昨（17日）為止，僅刮出2個2000萬元，尚有8個未出現，至於100萬元獎項有1200個，已有114個刮出。

2026-02-18 10:29
美記憶體飆股SanDisk 遭大股東賣股　盤後股價挫逾3%

美記憶體飆股SanDisk 遭大股東賣股　盤後股價挫逾3%

根據《彭博》報導，威騰電子（Western Digital 、WDC）正尋求透過出售所持有在一年前分拆出來記憶體大廠 SanDisk 的股份來籌集 30.9 億美元。

2026-02-18 11:17
輝達Meta擴大GPU合作　簽多年合約售數百萬顆AI晶片

輝達Meta擴大GPU合作　簽多年合約售數百萬顆AI晶片

輝達（NVIDIA）美國時間17日表示，已簽署一項多年協議，向Meta出售數百萬顆其當前和未來的人工智慧（AI（晶片，其中包括與英特爾和 AMD 產品競爭的中央處理器（CPU）。

2026-02-18 10:01
遇水則發！　台東50歲女夢見家中漏水討吉利刮中100萬

遇水則發！　台東50歲女夢見家中漏水討吉利刮中100萬

台彩今（18日）表示， 台東一名50歲女性總夢見家裡水管漏水，但家裡的老人家卻笑稱「夢見水就是帶財」， 於是她決定去彩券行試手氣，沒想到就幸運刮中100萬元。

2026-02-18 09:42
財神爺集體來送錢！　50歲高雄男見吉兆刮中頭獎1200萬

財神爺集體來送錢！　50歲高雄男見吉兆刮中頭獎1200萬

台彩公司今（18日）指出，高雄一位男子在彩券行時突見貼在牆上整組五張財神爺掉下來，心想應是財神爺送錢下風來，隨手刮中1200萬元。

2026-02-18 09:17
滙豐調查：51% 台灣人渴望「微退休」　財務缺口達730 萬元

滙豐調查：51% 台灣人渴望「微退休」　財務缺口達730 萬元

台灣已正式邁入「超高齡社會」，在長壽與高齡化趨勢下，傳統「學習、工作、退休」的線性人生模式也逐步轉型。根據滙豐銀行調查，超過半數(51%)的台灣受訪者正在考慮「微退休」(Mini Retirement)，高於全球平均的45%，而50 歲被視為最理想的啟動時機。惟就現實層面考量，每次「微退休」的預算約需730萬元，佔傳統長期退休所需儲蓄總額的23%，也使得台灣受訪者對於執行「微退休」的財務信心僅60%，低於全球平均的74%。

2026-02-18 11:05
紅包、年終獎金錢滾錢　ETF與基金彈性配置化為長期投資動能

紅包、年終獎金錢滾錢　ETF與基金彈性配置化為長期投資動能

農曆年後紅包與年終獎金陸續入袋，如何妥善運用這筆一次性資金，成為不少投資人關注的理財課題。富邦投信指出，面對今（2026）年全球經濟與政策環境仍具不確定性，紅包理財不宜躁進，建議以ETF搭配主動式基金的彈性配置策略，透過分散布局，兼顧成長機會與風險控管。

2026-02-18 06:05
台積電創CoWoS永續新模式　年省7億元

台積電創CoWoS永續新模式　年省7億元

推動循環經濟是台積電永續營運的重要策略。隨著產能擴充，CoWoS（Chip on Wafer on Substrate）先進封裝技術需求快速成長，用於強化封裝結構穩定性的填充晶圓（Dummy Die）使用量亦增加；為提升資源再利用效率，台積電與供應商合作研發特殊處理技術，將前段製程中原本需報廢的晶圓，成功再製為符合後段製程規格及品質要求的Dummy Die。

2026-02-18 06:00
AI掀記憶體史上最大缺口　美光砸2000億美元擴產應戰

AI掀記憶體史上最大缺口　美光砸2000億美元擴產應戰

在人工智慧（AI）需求爆發帶動下，全球記憶體供應緊張情勢升溫，美光科技正加速擴張產能，試圖避免產業陷入逾40年來最嚴重的供應短缺。據《華爾街日報》報導，美光正於總部所在地愛達荷州Boise投入500億美元，將現有園區面積擴大逾一倍並興建兩座新晶圓廠，首座預計於2027年中量產DRAM，兩廠目標在2028年底全面投產。此外，公司亦在紐約州雪城附近打造總值1000億美元的晶圓廠園區，創下當地史上最大私人投資紀錄；海外方面，美光去年底宣布於日本廣島投資96億美元設廠。

2026-02-18 06:00
赫伯羅德即使買下以星還是全球第五　以星工會傳發動罷工

赫伯羅德即使買下以星還是全球第五　以星工會傳發動罷工

本月15日以色列以星航運(ZIM)董事會通過將公司賣給德國赫伯羅德航運(Hapag-Lloyd)，但需經以色列政府同意(ETtoday當日有做最新即時報導)；最新的消息指出，以星工會擔心外資，特別是Hapag-Lloyd股東包含卡達與沙烏地資金，會威脅以色列供應鏈安全理由，海法總部已發起罷工行動。

2026-02-18 04:00

讀者迴響

熱門新聞

八德女客中10萬竟沒發現　彩券行急發文尋人

小港彩券行「連2天」開出大紅包！284組持續加開

靠「3D列印」3個月營收衝千萬　18歲男做「爆紅保冰套」賣翻

2億今晚開獎！威力彩史上最熱、最冷號碼一次看

買不起1張台積電？　專家教2招把神山搬回家

800萬人看呆！　雪梨女孩練出「超逼真蛋糕花束」紅到電影首映

大樂透初三上看1.3億！春節大紅包送出36組

輝達Meta合約帶動　美股收高油價金價走升

大樂透1億獎號來了！6碼對中直接躺平

護航銀彈！　台塑籌千億轉型

刮刮樂2千萬頭獎還有8個！　兄妹燃起鬥志集資刮整本中百萬

振興美國造船川普擬對外國船舶收港口費　國際航運商會憂扭曲貿易

財神爺集體來送錢！　50歲高雄男見吉兆刮中頭獎1200萬

鴻海男抽中1000萬　會計師試算「實拿金額」

華裔正妹捨工程師　「午休創業」年賺4700萬

日百圓店神話破滅　老闆淚揭「殘酷真相」

「台灣首富」換人了！　郭台銘些微差距暫居第二

AI掀記憶體史上最大缺口　美光砸2000億美元擴產應戰

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝
吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366