護航銀彈！　台塑籌千億轉型

台灣石化業龍頭台塑集團，正迎來一場攸關未來的生存戰，農曆年前，默默簽下1,000億元的超大規模聯貸案，這不僅是該集團十年來最大手筆的融資，更被視為去年上任集團總裁的吳嘉昭，在當前全球石化寒冬期，帶領這個艘傳產巨輪變身、轉向黃金航道的「護航銀彈」。

這場千億聯貸案的消息是由金融界在2月9日宣布，由於台塑集團是台灣的產業龍頭，勢必是優質客戶，加上3家授信都是連結ESG永續指標，對銀行業來說，剛開春就是一筆大生意，因此敲鑼打鼓。

其中，南亞額度為360億元，主要由國泰世華銀行和臺灣銀行進行聯貸；台塑的320億元則由第一銀行及玉山銀行共同統籌主辦；一銀共同主辦南亞及台化聯貸案、玉山銀則共同主辦台化聯貸案，台化為320億元。

但台塑集團方面則相對低調，提到是「充實營運週轉金與償還既有負債」，但這場鋪陳，其實早在2025年11月8日、睽違7年再辦的台塑企業運動會上，就已露出端倪。

「這7年期間，國際局勢發生快速且劇烈變化，全球政經情勢可說動盪不安，尤其是大陸內需市場持續不振，各產業龐大的過剩產能傾銷到全球」吳嘉昭首度以總裁身份，站在講台上對著參加運動會伙伴們表示，為了因應當前的嚴峻挑戰，並確保企業未來競爭力，轉型已是迫在眉睫的重要因應策略。

當天參加運動會的運動服，也是採用南亞以回收保特瓶再製的聚酯纖維，以及台化運用回收漁網製成的尼龍材料，從衣服就要員工看到「從傳統石化走向環保永續」的決心。

吳嘉昭也在現場提到，台塑、台化、南亞與台塑化目前已提報107件轉型案，預估到2030年，每年可為集團帶來約381億元的新增利益，其中新產品與新事業就占了272.9億元、比重高達71％，並要求各公司每3個月都要回報推動進度與新案子，把轉型變成「現在進行式」。

「未來的台塑，不是被視為傳統石化公司，而是要成為支撐半導體、電子與綠能供應鏈的材料平台。」業內人士向本刊透露，畢竟台塑集團本身不缺錢，這次的行為比較像是一種宣示，要衝刺5大轉型，與一連串高值化投資的後盾。

台塑日前表示，2026年除了優化人力運用及撙節各項營運費用，會持續提升高值化與差別化產品銷售比重，也會聚焦新產品及新事業轉型，像是電子與半導體、低碳綠能及醫療生技等高階應用，與新興產業的前瞻性材料之技術移轉或合作開發，甚至是能源轉型。

台化在今年初的業績報告也提到，除了舊廠瘦身之外，現在的新事業，包括賣電、小水力發電開發，預計2027年要完成5N氫氣純化設備，進入電子業供應鏈，今年要完成機光技術移轉，進入PI等高階市場，並持續研發碳化矽、對接晶片高端散熱運用的開發等。跟南亞一樣往電子材料轉型。

所以儘管是巨額貸款消息，但這樣的轉型利多，反而讓台塑四寶在2月11日的台股蛇年封關日全數收紅，交出亮眼成績單。

台塑收盤價46.5元，跟去年同期比較以來，漲約38％，南亞78.8元、漲約167％，台化42.25元、漲約66％，台塑化49.75元、漲約46％，這也是股民們給予的一種評價。



