黃金觸及5000美元後震盪　市場緊盯聯準會決策

記者陳瑩欣／綜合外電報導

國際金價在觸及每盎司5,000美元關卡後高檔震盪，亞洲多國適逢農曆年假期、交投清淡，市場焦點轉向美國聯準會（Fed）後續利率動向。

根據《彭博社》報導，金價在前一交易日大漲約2%後持穩，早盤一度在4,980美元附近整理。此前金價曾出現連兩日回落，但逢低買盤進場支撐行情。自月初自歷史高點5,595美元上方急跌以來，市場波動明顯加劇。

《路透社》指出，現貨金最新報價約在4,990美元上下震盪，4月交割的美國黃金期貨則站回5,000美元之上。Marex分析師Edward Meir表示，市場對美國與伊朗之間的緊張局勢仍存疑慮，地緣政治風險為金價帶來支撐。不過他也直言，2月以來金價多數時間處於區間整理，「目前還難言出現明確方向。」

獨立金屬交易員Tai Wong則認為，儘管聯準會會議紀要語氣略偏鷹派，但市場普遍預期6月之前不會有利率調整動作，金價仍有機會重新站穩5,000美元。

另一方面，《CNBC》報導，聯準會1月27日至28日會議紀要顯示，官員對後續政策路徑意見分歧。雖然大致同意暫停降息，但對未來是否重啟降息或甚至可能升息存在不同看法。部分官員認為，若通膨未如預期回落，升息仍可能成為選項；也有官員主張，在確認通膨持續降溫前，不宜過早再度寬鬆。

數據方面，美國近期公布的工業生產與核心資本財訂單優於預期，顯示經濟仍具韌性，帶動美元走強。美元上揚對金價形成一定壓力，但市場同時關注即將公布的個人消費支出（PCE）物價指標，作為聯準會政策走向的重要依據。