記憶體價格飆升助攻　三星半導體目標衝刺50%利潤率

▲三星電子。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

在AI熱潮與記憶體漲價雙重帶動下，三星半導體事業迎來強勢復甦。外媒報導指出，隨著DRAM與NAND Flash價格持續上揚，三星計畫進一步調整產線與資源配置，將重心放在高毛利產品上，目標挑戰50%營業利潤率。

市場預估，三星半導體部門2026年營業利益可望達到690億美元，年增幅高達121%。在記憶體供給仍偏緊的情況下，價格上行趨勢預計將延續至2026年，成為三星擴大利潤的重要支撐。

韓媒《ETNews》報導，目前記憶體產品已是三星最大獲利來源，營業利潤率超過50%。尤其在AI伺服器需求暴增帶動下，伺服器用DRAM成為成長主力。三星也正強化第六代10奈米級（1c）DRAM技術，若良率能由目前約60%提升至80%至90%的目標區間，獲利能力將進一步放大。

除了記憶體事業外，三星也積極布局2奈米GAA先進製程，目標大幅提升晶片代工訂單量。儘管目前良率約在50%左右，但隨著技術成熟，市場預期其晶圓代工部門有望於2027年達成損益兩平甚至轉盈。

在產品策略上，三星短期內將優先擴大伺服器DRAM供應，以提升整體毛利結構；待高頻寬記憶體（HBM）良率穩定後，將進一步加大投資力度。

業界分析指出，隨著AI應用持續擴張，加上記憶體報價進入上行循環，三星此波策略轉向將有助強化獲利體質。不過，半導體產業仍具高度循環特性，後續價格走勢與需求變化，仍是影響獲利表現的關鍵變數。

關鍵字： 記憶體三星漲停價格市場

2026-02-19 10:29
