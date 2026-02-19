1月定期定額ETF前20名大洗牌　2檔主動式首度殺進榜

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股ETF定期定額熱度持續升溫，最新公布的「2026年1月定期定額交易戶數統計排行月報表」顯示，排行榜出現結構性變化，不僅傳統市值型與主題型ETF持續吸納資金，主動式ETF更明顯加速卡位，前20名中首度同時出現兩檔主動式ETF，成為本次榜單最大亮點。

從整體排名來看，元大台灣50（0050）依舊穩居定期定額扣款戶數第一名，展現難以撼動的國民ETF地位。

0050在114年12月扣款戶數為70萬9,151戶，到了115年1月一舉跳升至79萬7,586戶，單月大增8萬8,415戶，不僅持續拉開與其他ETF的差距，也顯示投資人對台股長線核心配置的高度共識。

緊追在後的仍是老面孔，包括元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）與富邦台50（006208），排名雖小幅變動，但整體仍維持高檔水準，反映高息與市值型ETF在定期定額族群中仍具高度黏著度。

不過，真正引發市場關注的，則是主動式ETF的快速竄升。其中，主動群益台灣強棒（00981A）表現最為亮眼。回顧其發展軌跡，00981A於去年9月首度擠進定期定額前20名，114年12月已成功衝上第10名，而在最新公布的115年1月榜單中，再進一步攀升至第8名，排名連三跳，顯示投資人對主動式操作策略的接受度明顯提高。

法人分析，00981A能快速累積定期定額戶數，關鍵在於其「主動選股、彈性調整」的操作特色，能因應市場產業輪動與波動風險，對於不想頻繁進出、又希望提升勝率的投資人而言，具備明確吸引力。

除了00981A之外，另一檔主動式ETF 主動群益台灣成長（00982A）也在115年1月首度挺進前20名榜單，排名第20名。這也代表，在定期定額交易戶數前20強中，主動式ETF首度出現「雙檔同榜」的局面，象徵主動式ETF不再只是小眾選項，而是正式跨入主流投資配置行列。

相較於2025年12月榜單，2026年1月前20名整體變動幅度不大，但可觀察到幾個趨勢：一是市值型ETF持續擴大領先優勢，二是高股息ETF排名略有洗牌，三則是主動式ETF穩步推進，開始與被動式ETF正面競逐定期定額市場。