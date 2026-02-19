黃仁勳撂話！下月輝達GTC多款新品亮相　保證「世界前所未見」

▲輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者鄭毓齡攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳再度拋出震撼彈！他近日受訪時親口預告，下個月登場的GTC大會將發表多款全新晶片，甚至強調「世界從未見過」，語氣自信滿滿，也讓外界對AI新一波技術突破高度關注。

根據《韓國經濟日報》與外媒《Wccftech》報導，黃仁勳是在美國加州聖塔克拉拉接受非預定專訪時，談及即將於3月16日至19日舉行的GPU Technology Conference（GTC）。

黃仁勳直言：「我們準備了幾款世界從未見過的新晶片。」並強調，「一款將震撼世界的晶片，將在下個月GTC亮相。」

事實上，2026年正值輝達「Vera Rubin」平台發表年度，業界原本就預期，GTC舞台將大篇幅聚焦VR200 NVL72等新一代AI基礎設施。不過，黃仁勳進一步暗示，除了Rubin系列衍生產品外，也不排除讓代號「Feynman」的次世代AI加速器提前曝光，為市場投下更多想像空間。

黃仁勳也坦言，開發尖端技術並非易事，「沒有什麼是容易的，因為所有技術都已逼近極限。」但他同時強調團隊實力，特別是在與SK海力士（SK hynix）記憶體工程師會面後，更對雙方在HBM4高頻寬記憶體合作充滿信心，力讚：「有這樣的團隊，沒有什麼是不可能的。」

隨著AI基礎建設競賽白熱化，市場普遍認為，今年GTC將成為觀察輝達下一階段產品藍圖與技術實力的重要風向球，也可能再度牽動全球半導體與AI供應鏈布局。