《富爸爸》作者預警史上最大股市崩盤　喊話「比特幣愈跌愈買」

▲比特幣、加密貨幣示意圖。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

暢銷理財書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特．清崎（Robert Kiyosaki）再度發出重磅預言！他近日在個人社群平台「X」發文警告，史上最大規模的股市崩盤「即將到來」，並直言自己已做好準備，更強調將在市場恐慌時持續加碼比特幣。

清崎指出，他早在2013年出版的《富爸爸的預言》中，就曾示警全球將面臨史上最大股災，而如今這場「巨大崩盤」已迫在眉睫。他表示，對於事先準備好的人而言，這場危機將是「致富良機」，但若毫無準備，恐怕將成為「最可怕的惡夢」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到資產配置，清崎強調自己持有「真正的黃金、白銀、以太幣與比特幣」，並重申對比特幣的高度看多立場。他指出，比特幣總量上限僅2100萬枚，目前流通量已接近此一數字，供給有限是其長期價值的核心基礎。

「我對比特幣非常看好，價格愈跌，我買得愈多。」清崎直言，當市場因崩盤出現恐慌性拋售時，正是他加碼進場的時機。他認為，市場崩跌等同於「優質資產打折出售」，投資人若能把握機會，可能帶來超乎想像的財富增長。

根據《Coin Desk》報價，台北時間2月19日下午3點半左右，比特幣暫報67298.78美元，下跌1.2%。市場人士提醒，加密貨幣價格波動劇烈，投資人仍須留意風險控管，審慎評估自身承受度。