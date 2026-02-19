印度AI峰會大咖缺席！輝達黃仁勳才取消行程　比爾蓋茲確定退出

▲微軟創辦人比爾蓋茲。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

印度主辦的「AI影響力峰會」（AI Impact Summit）再傳重量級人物缺席。繼輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳取消行程後，微軟共同創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）也在原定發表主題演講前數小時宣布退出，為這場被視為印度邁向全球AI樞紐的重要活動再添變數。

根據《路透社》報導，蓋茲原訂於19日在新德里發表主題演講，但蓋茲基金會表示，為「確保焦點維持在AI峰會的核心優先事項」，他將不會出席。就在數日前，基金會仍駁斥缺席傳聞，強調行程未變，如今臨時喊卡，引發外界關注。

此次峰會被印度定位為「全球南方」首個大型人工智慧論壇，盼藉此強化在全球AI治理議題上的話語權。不過，峰會開幕以來爭議不斷，除多名重量級企業領袖行程生變，現場亦傳出動線混亂、交通封閉導致與會者徒步數公里等情況，遭批規劃不足。

印度總理莫迪（Narendra Modi）與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）共同為峰會揭幕。莫迪在致詞時呼籲強化兒童在AI平台上的安全，並強調AI應成為促進包容與賦權的工具，而非讓人類淪為數據來源。他也主張制定全球共同標準，以因應深偽（deepfake）與假訊息問題。

展場方面也出現插曲。印度一所大學被發現將中國製、可商業購買的機器狗宣稱為自行研發產品，隨後遭要求撤攤，引發輿論譁然。此外，警方為配合貴賓維安多次封路，造成市區交通壅塞，印度政府已就初期安排不周致歉。

儘管風波不斷，峰會期間仍傳出大額投資承諾。包括阿達尼集團（Adani Group）、微軟及資料中心業者Yotta等企業，已承諾投入逾1000億美元發展印度AI相關基礎建設。印度政府更預估，未來兩年相關投資承諾可望突破2000億美元，但分析師提醒，快速擴建恐對電力與水資源供應帶來壓力。

至於蓋茲缺席原因，《BBC》指外界關注他近日因美國司法部公布文件而再度被點名，內容涉及已故金融家愛普斯坦相關往來。蓋茲方面否認任何不當行為，並表示與對方的接觸僅限於慈善議題。