ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

AI疑慮升溫！今年恐爆「千億級企業信貸違約」　3類公司最危險

▲瑞銀警告，未來一年恐爆大量企業信貸違約。（圖／CFP）

▲瑞銀警告，未來一年恐爆大量企業信貸違約。（圖／CFP）

記者張靖榕／綜合報導

近幾周股市已迅速「懲罰」被視為人工智慧（AI）浪潮下輸家的軟體公司，但瑞銀（UBS）分析師米什（MatthewMish）警告，下一個浮現顛覆風險的恐是信貸市場。

未來一年恐至少千億元企業貸款違約

[廣告]請繼續往下閱讀...

米什在報告中指出，未來1年內可能有數百億美元（約新台幣千億至兆元）企業貸款違約，特別是由私募基金持有的軟體與數據服務公司，將在AI壓力下首當其衝。

「我們正為快速且激烈的顛覆情境部分定價」，身為瑞銀信貸策略主管的米什向CNBC表示。他說，Anthropic與OpenAI最新模型加速市場對AI衝擊的預期，團隊已緊急更新今年及往後預測，「市場反應偏慢，因為沒想到會這麼快發生」，他說，「這不再是2027或2028年的問題，必須重新評估信貸風險。」

AI疑慮再度升溫

投資人本月對AI的疑慮升溫，市場從「全面受惠」轉向「贏者全拿」格局，軟體股率先重挫，賣壓也擴及金融、房地產與運輸等產業。

瑞銀基準情境預估，今年底前槓桿貸款與私募信貸市場將新增750億至1200億美元違約。若到2026年底違約率分別上升至多2.5％與4％，以約1.5兆與2兆美元市場規模計算，違約金額將顯著擴大。

米什也提到「尾端風險」情境，即違約金額可能達基準預估的2倍，引發信貸緊縮與全面重新定價。「信貸將對系統造成衝擊，」他說。不過風險仍取決於大型企業採用AI的速度與模型進步幅度等因素。「我們尚未正式預測最壞情境，但正朝那方向移動，」他表示。

3類企業最危險

他將相關企業分為3類：開發大型語言模型的新創公司；如Salesforce與Adobe等投資級軟體公司；以及負債較高的私募基金持有企業。米什指出，若轉型快速且劇烈，最不可能成為贏家的正是第三類公司。

關鍵字： 信貸AI北美要聞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【好運汪汪來】選愛犬踩過刮刮樂　「中100萬」他激動跪地

推薦閱讀

記憶體價格飆升助攻　三星半導體目標衝刺50%利潤率

記憶體價格飆升助攻　三星半導體目標衝刺50%利潤率

在AI熱潮與記憶體漲價雙重帶動下，三星半導體事業迎來強勢復甦。外媒報導指出，隨著DRAM與NAND Flash價格持續上揚，三星計畫進一步調整產線與資源配置，將重心放在高毛利產品上，目標挑戰50%營業利潤率。

2026-02-19 10:29
黃金觸及5000美元後震盪　市場緊盯聯準會決策

黃金觸及5000美元後震盪　市場緊盯聯準會決策

國際金價在觸及每盎司5,000美元關卡後高檔震盪，亞洲多國適逢農曆年假期、交投清淡，市場焦點轉向美國聯準會（Fed）後續利率動向。

2026-02-19 09:28
印度AI峰會大咖缺席！輝達黃仁勳才取消行程　比爾蓋茲確定退出

印度AI峰會大咖缺席！輝達黃仁勳才取消行程　比爾蓋茲確定退出

印度主辦的「AI影響力峰會」（AI Impact Summit）再傳重量級人物缺席。繼輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳取消行程後，微軟共同創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）也在原定發表主題演講前數小時宣布退出，為這場被視為印度邁向全球AI樞紐的重要活動再添變數。

2026-02-19 16:11
《富爸爸》作者預警史上最大股市崩盤　喊話「比特幣愈跌愈買」

《富爸爸》作者預警史上最大股市崩盤　喊話「比特幣愈跌愈買」

暢銷理財書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特．清崎（Robert Kiyosaki）再度發出重磅預言！他近日在個人社群平台「X」發文警告，史上最大規模的股市崩盤「即將到來」，並直言自己已做好準備，更強調將在市場恐慌時持續加碼比特幣。

2026-02-19 15:49
黃仁勳撂話！下月輝達GTC多款新品亮相　保證「世界前所未見」

黃仁勳撂話！下月輝達GTC多款新品亮相　保證「世界前所未見」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳再度拋出震撼彈！他近日受訪時親口預告，下個月登場的GTC大會將發表多款全新晶片，甚至強調「世界從未見過」，語氣自信滿滿，也讓外界對AI新一波技術突破高度關注。

2026-02-19 13:43
1月定期定額ETF前20名大洗牌　2檔主動式首度殺進榜

1月定期定額ETF前20名大洗牌　2檔主動式首度殺進榜

台股ETF定期定額熱度持續升溫，最新公布的「2026年1月定期定額交易戶數統計排行月報表」顯示，排行榜出現結構性變化，不僅傳統市值型與主題型ETF持續吸納資金，主動式ETF更明顯加速卡位，前20名中首度同時出現兩檔主動式ETF，成為本次榜單最大亮點。

2026-02-19 13:14
副業第一批客戶怎麼來？　吸客三階段：先從朋友、熟人開始找

副業第一批客戶怎麼來？　吸客三階段：先從朋友、熟人開始找

即使紅海市場中的需求穩定，但要實現盈利，仍須吸引更多客戶。如果無法有效吸引客戶，不僅難以實現收益化，也會感覺到自己無法真正幫助他人，持續做副業的動力也將大打折扣。

2026-02-19 13:12
集資連買5家湊一本　日料店夫妻與客人一起刮中百萬大獎

集資連買5家湊一本　日料店夫妻與客人一起刮中百萬大獎

新北有一對夫妻經營日料店，每逢過年都會和熟客集資買刮刮樂，沒想到就幸運刮中「1,200萬大吉利」貳獎100萬元，讓大家直呼日料店晉升「百萬名店」了。

2026-02-19 11:55
年終獎金聰明用！補強保險保障　搶進AI、半導體投資機會

年終獎金聰明用！補強保險保障　搶進AI、半導體投資機會

農曆春節將至，上班族年終獎金陸續入袋，除了犒賞自己過去一年的辛勞，如何善用這筆資金，發揮最大效益才是關鍵，國泰金控旗下國泰人壽、國泰世華銀行、國泰證券及國泰投信針對不同族群，提供了包含保障規劃、資產配置以及投資建議等，幫助民眾放大年終獎金，把握累積財富的好時機，提升風險保障與財務健康。

2026-02-19 11:05
初一走春補財庫！　台中一家4口幸運刮中金馬獎頭獎300萬元

初一走春補財庫！　台中一家4口幸運刮中金馬獎頭獎300萬元

台中市西區土庫里五權西六街35號1樓「阿蓮一路發彩券行」代理人李小姐指出，有4口之家在大年初一那天為討好彩頭到彩券行試手氣，一人挑一張500元的刮刮樂，不熟悉玩法的20歲小女兒抱走300萬元大獎。

2026-02-19 08:58

讀者迴響

熱門新聞

八德女客中10萬竟沒發現　彩券行急發文尋人

初一走春補財庫！　台中一家4口幸運刮中金馬獎頭獎300萬元

靠「3D列印」3個月營收衝千萬　18歲男做「爆紅保冰套」賣翻

買不起1張台積電？　專家教2招把神山搬回家

日百圓店神話破滅　老闆淚揭「殘酷真相」

2億今晚開獎！威力彩史上最熱、最冷號碼一次看

小港彩券行「連2天」開出大紅包！284組持續加開

《富爸爸》作者預警史上最大股市崩盤　喊話「比特幣愈跌愈買」

「台灣首富」換人了！　郭台銘些微差距暫居第二

護航銀彈！　台塑籌千億轉型

黃仁勳撂話！下月輝達GTC多款新品亮相　保證「世界前所未見」

刮刮樂2千萬頭獎還有8個！　兄妹燃起鬥志集資刮整本中百萬

輝達Meta合約帶動　美股收高油價金價走升

兒子點「2000萬超級紅包」中百萬　台北30歲媽媽樂喊可當教育金

800萬人看呆！　雪梨女孩練出「超逼真蛋糕花束」紅到電影首映

大樂透初三上看1.3億！春節大紅包送出36組

鴻海男抽中1000萬　會計師試算「實拿金額」

滙豐調查：51% 台灣人渴望「微退休」　財務缺口達730 萬元

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝
吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366