AI疑慮升溫！今年恐爆「千億級企業信貸違約」　3類公司最危險

▲瑞銀警告，未來一年恐爆大量企業信貸違約。（圖／CFP）



記者張靖榕／綜合報導

近幾周股市已迅速「懲罰」被視為人工智慧（AI）浪潮下輸家的軟體公司，但瑞銀（UBS）分析師米什（MatthewMish）警告，下一個浮現顛覆風險的恐是信貸市場。

未來一年恐至少千億元企業貸款違約

米什在報告中指出，未來1年內可能有數百億美元（約新台幣千億至兆元）企業貸款違約，特別是由私募基金持有的軟體與數據服務公司，將在AI壓力下首當其衝。

「我們正為快速且激烈的顛覆情境部分定價」，身為瑞銀信貸策略主管的米什向CNBC表示。他說，Anthropic與OpenAI最新模型加速市場對AI衝擊的預期，團隊已緊急更新今年及往後預測，「市場反應偏慢，因為沒想到會這麼快發生」，他說，「這不再是2027或2028年的問題，必須重新評估信貸風險。」

AI疑慮再度升溫

投資人本月對AI的疑慮升溫，市場從「全面受惠」轉向「贏者全拿」格局，軟體股率先重挫，賣壓也擴及金融、房地產與運輸等產業。

瑞銀基準情境預估，今年底前槓桿貸款與私募信貸市場將新增750億至1200億美元違約。若到2026年底違約率分別上升至多2.5％與4％，以約1.5兆與2兆美元市場規模計算，違約金額將顯著擴大。

米什也提到「尾端風險」情境，即違約金額可能達基準預估的2倍，引發信貸緊縮與全面重新定價。「信貸將對系統造成衝擊，」他說。不過風險仍取決於大型企業採用AI的速度與模型進步幅度等因素。「我們尚未正式預測最壞情境，但正朝那方向移動，」他表示。

3類企業最危險

他將相關企業分為3類：開發大型語言模型的新創公司；如Salesforce與Adobe等投資級軟體公司；以及負債較高的私募基金持有企業。米什指出，若轉型快速且劇烈，最不可能成為贏家的正是第三類公司。