快訊／威力彩2億開獎了　翻轉人生就看「關鍵7碼」

記憶體價格飆升助攻 三星半導體目標衝刺50%利潤率

在AI熱潮與記憶體漲價雙重帶動下，三星半導體事業迎來強勢復甦。外媒報導指出，隨著DRAM與NAND Flash價格持續上揚，三星計畫進一步調整產線與資源配置，將重心放在高毛利產品上，目標挑戰50%營業利潤率。

黃金觸及5000美元後震盪 市場緊盯聯準會決策

國際金價在觸及每盎司5,000美元關卡後高檔震盪，亞洲多國適逢農曆年假期、交投清淡，市場焦點轉向美國聯準會（Fed）後續利率動向。

以星總裁：與赫伯羅德交易預計年底完成 保證對客戶契約承諾完全履行

國內大型攬貨公司收到以色列以星航運(ZIM)總裁兼執行長葛利克曼(Eli Glickman)發的信件，他表示，赫伯羅德航運收購以星一案已達成協議，正等待相關批准，預計在今年年底完成，他保證：對客戶所有義務和契約承諾都將按照所訂條款完全履行。

印度AI峰會大咖缺席！輝達黃仁勳才取消行程 比爾蓋茲確定退出

印度主辦的「AI影響力峰會」（AI Impact Summit）再傳重量級人物缺席。繼輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳取消行程後，微軟共同創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）也在原定發表主題演講前數小時宣布退出，為這場被視為印度邁向全球AI樞紐的重要活動再添變數。

《富爸爸》作者預警史上最大股市崩盤 喊話「比特幣愈跌愈買」

暢銷理財書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特．清崎（Robert Kiyosaki）再度發出重磅預言！他近日在個人社群平台「X」發文警告，史上最大規模的股市崩盤「即將到來」，並直言自己已做好準備，更強調將在市場恐慌時持續加碼比特幣。

黃仁勳撂話！下月輝達GTC多款新品亮相 保證「世界前所未見」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳再度拋出震撼彈！他近日受訪時親口預告，下個月登場的GTC大會將發表多款全新晶片，甚至強調「世界從未見過」，語氣自信滿滿，也讓外界對AI新一波技術突破高度關注。

1月定期定額ETF前20名大洗牌 2檔主動式首度殺進榜

台股ETF定期定額熱度持續升溫，最新公布的「2026年1月定期定額交易戶數統計排行月報表」顯示，排行榜出現結構性變化，不僅傳統市值型與主題型ETF持續吸納資金，主動式ETF更明顯加速卡位，前20名中首度同時出現兩檔主動式ETF，成為本次榜單最大亮點。

副業第一批客戶怎麼來？ 吸客三階段：先從朋友、熟人開始找

即使紅海市場中的需求穩定，但要實現盈利，仍須吸引更多客戶。如果無法有效吸引客戶，不僅難以實現收益化，也會感覺到自己無法真正幫助他人，持續做副業的動力也將大打折扣。

網紅小心！ 國稅局：國外廣告「零稅率」收入證明要自提

新北有一對夫妻經營日料店，每逢過年都會和熟客集資買刮刮樂，沒想到就幸運刮中「1,200萬大吉利」貳獎100萬元，讓大家直呼日料店晉升「百萬名店」了。

年終獎金聰明用！補強保險保障 搶進AI、半導體投資機會

農曆春節將至，上班族年終獎金陸續入袋，除了犒賞自己過去一年的辛勞，如何善用這筆資金，發揮最大效益才是關鍵，國泰金控旗下國泰人壽、國泰世華銀行、國泰證券及國泰投信針對不同族群，提供了包含保障規劃、資產配置以及投資建議等，幫助民眾放大年終獎金，把握累積財富的好時機，提升風險保障與財務健康。