快訊／威力彩2億開獎了　翻轉人生就看「關鍵7碼」

▲威力彩19日晚間頭獎上看2億元。（資料照片／記者許力方攝）
記者趙蔡州／綜合報導
威力彩頭獎上看2億元。台彩19日晚間開出威力彩第115000015期獎號，由小到大分別是02、03、06、12、23、27。第二區號碼04。
▲威力彩19日晚間頭獎上看2億元。（資料照片／記者許力方攝）
記者趙蔡州／綜合報導
威力彩頭獎上看2億元。台彩19日晚間開出威力彩第115000015期獎號，由小到大分別是02、03、06、12、23、27。第二區號碼04。
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※
在AI熱潮與記憶體漲價雙重帶動下，三星半導體事業迎來強勢復甦。外媒報導指出，隨著DRAM與NAND Flash價格持續上揚，三星計畫進一步調整產線與資源配置，將重心放在高毛利產品上，目標挑戰50%營業利潤率。
2026-02-19 10:29
國際金價在觸及每盎司5,000美元關卡後高檔震盪，亞洲多國適逢農曆年假期、交投清淡，市場焦點轉向美國聯準會（Fed）後續利率動向。
2026-02-19 09:28
國內大型攬貨公司收到以色列以星航運(ZIM)總裁兼執行長葛利克曼(Eli Glickman)發的信件，他表示，赫伯羅德航運收購以星一案已達成協議，正等待相關批准，預計在今年年底完成，他保證：對客戶所有義務和契約承諾都將按照所訂條款完全履行。
2026-02-19 21:35
印度主辦的「AI影響力峰會」（AI Impact Summit）再傳重量級人物缺席。繼輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳取消行程後，微軟共同創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）也在原定發表主題演講前數小時宣布退出，為這場被視為印度邁向全球AI樞紐的重要活動再添變數。
2026-02-19 16:11
暢銷理財書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特．清崎（Robert Kiyosaki）再度發出重磅預言！他近日在個人社群平台「X」發文警告，史上最大規模的股市崩盤「即將到來」，並直言自己已做好準備，更強調將在市場恐慌時持續加碼比特幣。
2026-02-19 15:49
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳再度拋出震撼彈！他近日受訪時親口預告，下個月登場的GTC大會將發表多款全新晶片，甚至強調「世界從未見過」，語氣自信滿滿，也讓外界對AI新一波技術突破高度關注。
2026-02-19 13:43
台股ETF定期定額熱度持續升溫，最新公布的「2026年1月定期定額交易戶數統計排行月報表」顯示，排行榜出現結構性變化，不僅傳統市值型與主題型ETF持續吸納資金，主動式ETF更明顯加速卡位，前20名中首度同時出現兩檔主動式ETF，成為本次榜單最大亮點。
2026-02-19 13:14
即使紅海市場中的需求穩定，但要實現盈利，仍須吸引更多客戶。如果無法有效吸引客戶，不僅難以實現收益化，也會感覺到自己無法真正幫助他人，持續做副業的動力也將大打折扣。
2026-02-19 13:12
新北有一對夫妻經營日料店，每逢過年都會和熟客集資買刮刮樂，沒想到就幸運刮中「1,200萬大吉利」貳獎100萬元，讓大家直呼日料店晉升「百萬名店」了。
2026-02-19 11:55
農曆春節將至，上班族年終獎金陸續入袋，除了犒賞自己過去一年的辛勞，如何善用這筆資金，發揮最大效益才是關鍵，國泰金控旗下國泰人壽、國泰世華銀行、國泰證券及國泰投信針對不同族群，提供了包含保障規劃、資產配置以及投資建議等，幫助民眾放大年終獎金，把握累積財富的好時機，提升風險保障與財務健康。
2026-02-19 11:05
讀者迴響