以星總裁：與赫伯羅德交易預計年底完成　保證對客戶契約承諾完全履行

▲以星航運總裁保證對客戶契約承諾完全履行。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

國內大型攬貨公司收到以色列以星航運(ZIM)總裁兼執行長葛利克曼(Eli Glickman)發的信件，他表示，赫伯羅德航運收購以星一案已達成協議，正等待相關批准，預計在今年年底完成，他保證：對客戶所有義務和契約承諾都將按照所訂條款完全履行。

信中指出，早些時候，以星和赫伯羅德宣布已達成協議，根據該協議，赫伯羅德將收購以星，但需獲得包括黃金股份在內的某些監管批准和其他慣常的交割條件。交易預計在2026年末完成，在此之前，以星與赫伯羅德將繼續作為獨立實體運營，並在市場上保持競爭力與常規業務運營。

葛利克曼保證：所有義務和契約承諾都將按照其條款完全履行，並維持可靠與高質量的服務。在交易過程中，以星與赫伯羅德的運營合作將僅限於當前的船舶租賃和艙位互租協議(以星與赫伯所屬雙子星聯盟建立有部分航線聯營或艙位互租關係)，以星將在整個過程中保持連續性和卓越性，並確保客戶的業務需求得到滿足而不受干擾。

以星台灣公司高階表示，已接到總公司通知，表示一切都將照常作業。同業則指出，以星在海法總部的工會已經發動罷工，由於市場傳出赫伯羅德併購以星後，總部約八百名員工僅準備留下兩百人，估計工會會有強烈的抗爭，而以色列官方對於這項併購案也還未表態，能否順利在年底前完成交易還有待觀察。