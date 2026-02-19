苗栗高手砸40萬買大樂透「一次包16碼」　狂掃7注紅包抱走155萬

▲泉鑫彩券行初二開出1注大紅包和6注小紅包，中獎人砸40萬包牌。（圖／翻攝自Google地圖）

記者趙蔡州／綜合報導

大樂透春節期間每天都會加開春節大、小紅包，台彩表示，苗栗縣頭份市「泉鑫彩券行｣小年夜（15日）開出了1注小紅包，初二（18日）更開出1注大紅包和6注小紅包，且初二的這7注屬於同一張彩券，中獎人砸了40萬400元「一次投注16個號碼」，總中獎金額為155萬元。

台彩指出，大樂透春節期間每天都會加開春節大、小紅包，大年初二（18日）總計送出115注加碼獎項，大獎分別落在全國108家彩券行，其中苗栗縣頭份市「泉鑫彩券行｣去年12月才開出大樂透頭獎，今年小年夜（15日）也開出1注小紅包，沒想到初二又開出1注大紅包和6注小紅包，累計第五屆共開出8注春節加碼獎項。

台彩透露，根據系統紀錄，「泉鑫彩券行｣所開出的7注獎項屬於同一張彩券，中獎人是以電腦選號的方式一次投注16個號碼（16連碰），單張投注金額為40萬400元，16個選號中有6個對中當期春節大紅包獎號，1個對中春節小紅包獎號，總中獎金額為155萬元。

另外，台中龍井區「來來彩券行｣初二且同時開出大紅包、小紅包各1注。桃園市桃園區「千百萬彩券行｣去年曾開出5注春節加碼獎項，今年小年夜也開出1注小紅包，大年初二再次開出1注小紅包，累計已開出7注春節加碼獎項。台中市北屯區「幸運商行｣2024年春節期間共開出3注春節加碼獎項，今年2月12日、17日各開出1注小紅包，初二開出1注大紅包，加碼獎項的累積開出次數也已達到6次。