Google看好印度AI戰略地位　宣布150億美元資料中心與多項投資

▲Google。（圖／路透社）

記者高兆麟／台北報導

印度AI影響力高峰會19日登場，Google高層在會中強調印度在全球人工智慧（AI）版圖中的關鍵地位，並看好其未來在AI創新與領導力上的發展潛力。Google執行長Sundar Pichai表示，「印度正迎來非凡的AI時代開端」，並重申公司將持續投資AI基礎建設、人才培育與負責任創新。

Google同時宣布多項新布局，進一步強化印度AI生態系，包括在維沙卡帕特南（Vizag）打造一座總投資150億美元的AI資料中心，具備千兆瓦級運算能力，並搭配國際海底電纜基礎設施，強化全球連網能力。

此外，Google將推動美國與印度之間的戰略海底電纜計畫，提升美印及南半球數位連結；並與印度政府與學術機構合作，開放Gemini、AlphaFold等前沿AI模型資源，推動AI在科學與教育領域的應用。同時，公司也將與印度首席科學顧問辦公室合作成立Google氣候科技中心，推動AI應對氣候挑戰。

在資金投入方面，Google.org承諾提供6000萬美元影響力基金，其中3000萬美元將用於「AI政府創新挑戰」，支持公共部門與公民科技解決方案；另3000萬美元將投入「AI科學影響挑戰」，促進AI在科研領域的突破。

人才培育方面，Google攜手Wadhwani AI推出英語與印地語版本的Google AI專業證書，培養當地AI人才。Google DeepMind執行長Demis Hassabis也指出，印度在科學與醫療領域具備全球獨特優勢，可結合農業與創意產業基礎，發展AI解決方案，應對氣候韌性等全球性挑戰。