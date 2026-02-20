OpenAI聯手塔塔打造千兆瓦級AI基地　強攻印度市場

▲OpenAI。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

OpenAI宣布與塔塔集團（Tata Group）合作，在印度打造人工智慧（AI）資料中心，初期容量規劃為100兆瓦，未來可望擴展至1千兆瓦，成為全球AI基礎設施布局的重要里程碑，也凸顯印度在OpenAI全球戰略中的關鍵地位。

綜合外媒報導，這項合作屬於OpenAI「Stargate」計畫的一部分，旨在建立AI基建並推動企業全球導入AI應用。OpenAI將成為塔塔諮詢服務公司（TCS）HyperVault資料中心業務的首位客戶，同時推動集團內部導入ChatGPT Enterprise，打造AI原生軟體開發模式。

OpenAI指出，目前每週已有超過1億名ChatGPT用戶來自印度，涵蓋學生、教師、開發者與企業族群，使印度成為公司成長最快的市場之一。未來資料中心落地後，可直接在印度運行先進模型，降低延遲並強化數據安全與合規能力。

初期100兆瓦的建設象徵OpenAI對AI基礎設施的重大承諾，因大型模型訓練與推理高度仰賴GPU算力。後續若擴展至1千兆瓦，該設施將躍升為全球最大AI資料中心之一，也反映OpenAI深耕印度市場的雄心。

除基建外，雙方亦將深化企業層面的AI合作。塔塔集團計畫在未來數年內，將ChatGPT Enterprise導入數十萬名員工，打造全球最大規模企業AI部署之一。TCS也預計採用OpenAI Codex工具，推動工程團隊標準化AI原生開發流程。

塔塔集團董事長N. Chandrasekaran表示，與OpenAI合作將協助印度建立最先進AI基礎設施，並加速勞動力升級以迎接AI時代。雖然合作財務細節尚未公開，但市場普遍認為，這項合作將顯著提升印度在全球AI競爭中的地位。

此外，OpenAI預計今年稍晚在孟買與班加羅爾設立新辦公室，強化當地企業合作、開發者生態與監管溝通，進一步鞏固印度市場布局。