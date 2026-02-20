能源轉型支撐散裝船運　新造船交付與紅海情勢為主要觀察點　　

▲能源轉型支撐散裝船運。（慧洋提供提供）

記者張佩芬／綜合報導



擁有超過50年歷史的航運與海事產業B2B服務平台Seatrade Maritime，近日針對散裝船運市場提出報告，指出未來一年能源轉型是支撐散裝船運的重要因素，鋰礦石、鋁土礦和大豆為散貨提供了支援，潛在的缺點是今年新造船交船數量高，可能抵消了噸英里的增長，另紅海停火也可能造成運力供給上升。

近十年來，全球電動汽車銷量飆升了近700%，製造電動車所需的鐵礦與鋁礦，以及生產鋰離子電池的鋰基礦石(spodumene)快速增長，都有利散裝船運。

由於西非鋁土礦出口飆升以及期待已久的西芒杜鐵礦石計畫投產，去年年底投產的幾內亞西芒杜鐵礦場，迄今為止，已記錄了五批鐵礦石出貨；鋁土礦出貨量的增加，對大型散裝船也是一種動力。澳洲大量發現的鋰基礦石，主要由輕便系列船舶運送。

從西非西芒杜到中國的11,000海浬的長程運輸中部署的海岬型船，將是這項新貿易的主要受益者；第一批貨物於去年11月離開幾內亞，並於1月抵達中國。西芒杜礦山的產量預計將在未來30個月內穩步增長。

另一方面大豆的海上貿易正在攀升、印度對鋼鐵日益增長的需求正在助長焦煤的進口，自2024年以來急劇上升。另一方面川普宣稱今年煤電發電量將增長25-30%，會帶動拿馬型船運力需求。

但有分析師警告，散裝船運市場也有潛在的缺點。這些包括今年的新造船交船量增長，可能抵消了噸英里的上升；紅海如果正式停火，船隻免繞好望角，會縮短航程，騰出更多的運力。

德魯里(Drewry)則指出，國際海事組織法規的潛在影響，這些法規可能會讓許多老舊船隻被迫拆解汰換。從2027年起，船舶碳強度指標的年度減少將從2%增加到2.625%，到2030年將總數提高到21.5%。

與此同時，從1月初開始，歐盟(EU)排放交易制度發生了變化。現在考慮了所有溫室氣體(GHG)的排放，當船舶停靠歐盟或歐洲經濟區的港口時，船公司需要提交相當於其溫室氣體排放量100%的配額。

與此同時，歐盟海運燃料法規(FuelEU Maritime)適用於所有總噸超過5000噸的船舶，要求燃料的生命週期溫室氣體強度從2025年的2%減少增加到2030年的80%。舊船拆解速度，也將關係市場運力供給狀況與運價走勢。