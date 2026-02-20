美股收黑！美伊情勢升溫　國際油價飆6個月高點

▲美股周四收低，國際油價攀至數月來高點。（圖／路透社）

記者柯沛辰／綜合報導

美股美東時間19日（周四）收低，市場一方面消化藍貓頭鷹資本旗下私募信貸基金調整投資人贖回機制的消息，相關私募股權與金融類股承壓；另一方面，川普對伊朗措辭轉趨強硬，美伊局勢升溫帶動油價走高，市場觀望氣氛轉濃。

根據路透社報導，藍貓頭鷹資本宣布，以「出售資產、回收資金後分配」的方式，取代原先每季可透過標售（tender offer）贖回部分資金的安排，引發市場對私募信貸流動性與信用風險的疑慮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

個股方面，蘋果、沃爾瑪走弱，加重盤面壓力，但全球農業機械大廠迪爾上調全年獲利展望、股價強彈，部分抵銷跌勢。市場也等待將在2月20日公布的美國個人消費支出（PCE）物價指數，作為聯準會偏好的通膨觀察指標。

在美伊緊張升溫下，國際油價收在6個月高點。路透報導，布蘭特原油與美國西德州原油（WTI）周四收盤皆上漲約2％；報導並提到，川普警告伊朗須在10天內就核計畫達成協議，否則將面臨後果，市場因而升高對衝突風險的擔憂。

美股四大指數表現

道瓊工業指數下跌267.50點，或0.54%，收49,395.16點。

那斯達克指數下跌70.91點，或0.31%，收22,682.73點。

S&P 500指數下跌19.42點，或0.28%，收6,861.89點。

費城半導體指數下跌41.11點，或0.50%，收8,173.30點。