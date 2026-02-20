百億主動台股ETF績效洗牌：00991A領跑、00992A緊追、00981A暫居第三

大年初四迎財神，隨著農曆春節長假進入尾聲，投資人無不期盼金馬年台股能迎來開門紅。根據過去10年統計，台股春節紅盤日上漲機率高達7成，且開盤後10日的上漲機率更一路狂飆至9成之多。在這波年後強勢的多頭氣氛中，主動式ETF「復華台灣未來50（00991A）」因提前重金押寶MSCI全球標準指數唯一新增的台股黑馬「鴻勁（7769）」，成為迎財神日最受市場熱議的理財焦點。

小心「仙股詐騙」3套路 高獲利保證、官方客服陷阱話術

面對新型態「仙股」與網路詐騙案件日益增加，詐騙集團常用「高獲利保證」、「官方客服」等關鍵字，勸誘民眾步步掉入詐騙圈套，國泰證券提醒，小心投資詐騙三手法，遇到疑似詐騙話術時，務必提高警覺，切勿輕信陌生來電或訊息，應主動向官方查證；國泰投信去（2025）年透過客服專線、郵件等方式，累計已宣導3萬1854筆防詐提醒；國泰產險首度將複雜詐騙手法轉化為情境式四格漫畫《識詐神盾》，以淺顯易懂的模式，擴散大眾識詐意識。

走春懶人包來了！經部推北中南10大商圈 平溪、旗山都上榜

春節過完一半，還在煩惱去哪走春嗎？經濟部商業發展署今（20）日精選北中南10大特色商圈，從山城老街、藝術聚落到影視場景一次打包。最北為新北平溪商圈，最南則為高雄旗山。

鹿港年輕男拜關公後挑「尾數01」刮刮樂 幸運中百萬

台彩今（20）證實「2000萬超級紅包」刮刮樂已開出142個百萬元大獎，其中有20多歲男性在彰化鹿港鎮「祥盈電腦彩券行」內虔誠膜拜店內供奉的關公後挑「尾數01」刮刮樂，幸運中百萬元。

新竹幸運兒見「東北大花衫」買彩券 刮中百萬喊帶老婆二度蜜月

看到別人穿著喜慶買刮刮樂，也能中大獎！台彩今（20）日指出，一位年約40歲男性大年初二陪老婆回新竹娘家吃飯，騎車路過彩券行看到一位身穿鮮豔東北大花衣服的男子走進彩券行，他覺得很喜氣便決定跟著走進彩券行買刮刮樂「2000萬超級紅包」，結果直接刮中貳獎100萬元，直呼「帶老婆二度蜜月！」

2000萬刮刮樂第3張開出 新北土城20歲房仲抱走

台彩2000萬刮刮樂再添1名大獎幸運兒！新北市土城區清水路45號「常生彩券行」老闆娘艾小姐轉述，幸運刮中「2000萬超級紅包」頭獎2000萬元的是一位年約20多歲男性，這名千萬頭獎得主是位年輕的房仲業新鮮人，趁著春節連假來彩券行，想為自己未來事業討個好彩頭，一開始連刮3張「2000萬超級紅包」不如他的預期，原想就此打道回府，隨口詢問彩券行的營業時間，老闆娘表示：「沒關係，會等你！」，於是這位幸運兒決定去領錢再回頭買，沒想到回來後運勢無法擋，刮到第2張發現那一串驚人的數字「0」，就此幸運刮中頭獎2000萬元

OpenAI聯手塔塔打造千兆瓦級AI基地 強攻印度市場

OpenAI宣布與塔塔集團（Tata Group）合作，在印度打造人工智慧（AI）資料中心，初期容量規劃為100兆瓦，未來可望擴展至1千兆瓦，成為全球AI基礎設施布局的重要里程碑，也凸顯印度在OpenAI全球戰略中的關鍵地位。

歲末迎新大盤點 3大族群保單檢視攻略

歲末迎新之際，國泰人壽提醒民眾適時盤點自身與家人的保單，確認保障內容符合當下及未來需求，例如剛踏入職場的新鮮人、成立家庭的族群，或邁入退休生活的長者。除了善用「333原則」，將收入或獎金的三分之一投入保障規劃外，國泰人壽依據不同人生階段的需求，提供3大族群保單檢視攻略，如小資族以基礎保障為優先；三明治族兼具癌險與財務彈性；退休準備族則強化醫療保障與退休金規劃，協助保戶把握今（2026）年趨吉避凶的契機。

能源轉型支撐散裝船運 新造船交付與紅海情勢為主要觀察點

擁有超過50年歷史的航運與海事產業B2B服務平台Seatrade Maritime，近日針對散裝船運市場提出報告，指出未來一年能源轉型是支撐散裝船運的重要因素，鋰礦石、鋁土礦和大豆為散貨提供了支援，潛在的缺點是今年新造船交船數量高，可能抵消了噸英里的增長，另紅海停火也可能造成運力供給上升。

靠台積電撐起一片天？定期定額2.0三個月實測 報酬率達13.47%

在台股持續創高環境下，定期定額投資策略再次成為投資人關注焦點。Podcast節目《不管啦！給我錢》最新一集中，主持人強尼與海晴分享「定期定額計畫2.0」滿第三個月的投資成果。