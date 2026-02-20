走春懶人包來了！經部推北中南10大商圈　平溪、旗山都上榜

▲經濟部推薦平溪商圈適合走春。（圖／經濟部商業發展署提供，下同）
記者陳瑩欣／台北報導
春節過完一半，還在煩惱去哪走春嗎？經濟部商業發展署今（20）日精選北中南10大特色商圈，從山城老街、藝術聚落到影視場景一次打包。最北為新北平溪商圈，最南則為高雄旗山。
以下為本次走春10大商圈懶人包一次看：
北部必逛
＊新北平溪商圈
天燈故鄉、山城慢活首選
老街翻新升級
融入「大菁」文化元素打造療癒街景
▲經濟部力推天母商圈景點。
＊台北天母商圈
異國餐廳林立
結合運動公園綠地
適合親子放電一日遊
＊台北蘭雅商圈
主打「城市運動生活」路線
巷弄挖寶、風格小店聚集
中部亮點
＊台中逢甲商圈
創意美食集中地
潮流文化代表
春節人氣不減
＊台中東海藝術街
人文藝術氣息濃厚
可體驗藝術工坊、茶席
適合午後慢遊
▲經濟部力推日月潭商圈景點。
＊南投日月潭商圈
湖光山色結合慢旅概念
串聯工藝體驗路線
＊南投水里商圈
蛇窯陶藝文化重鎮
可體驗捏陶DIY
工藝感伴手禮首選
南部人氣路線
＊台南鹽水商圈
老港口文化
串聯影視場景
年味濃厚老街氛圍
＊台南後壁商圈
「壁津之路」慢騎體驗
甜覓鐵馬道打卡熱點
▲經濟部力推高雄旗山商圈景點。
＊高雄旗山商圈
「香蕉故鄉」代表
紅磚拱門街景升級
老街新風貌好拍又好逛
商業署表示，透過廊帶式整合與街區美學設計，各地商圈不僅升級環境質感，也強化品牌特色。無論想上山放天燈、走進藝術聚落，或騎單車探訪老街，都能在這份走春清單中找到適合自己的春節路線。
