獨／20歲房仲刮出2000萬　彩券行曝「鄰家可愛弟弟」中獎過程

▲常生錢彩券行鎮店法寶，包括白沙屯媽祖肖象、桃園大溪迎富送窮廟、桃園威天宮招財物全部出籠。（圖／記者陳瑩欣翻攝）

記者陳瑩欣／台北報導

第3張刮刮樂「2000萬超級紅包」在大年初二（2月18日）刮出，獎落新北市土城區清水路45號「常生錢彩券行」，投注站老闆娘艾千婷今（20）日向《ETtoday》證實，中獎人是個20出頭歲的房仲，「外表走可愛鄰家弟弟路線」，但非常強運，當天買5張刮刮樂有賺有賠，但不放棄最後1張刮出2000萬元，店老闆3兄妹直擊刮出大獎那刻當場呆住。

「他穿便服來，我們閒聊，只知道年約20歲初頭做房仲。」艾千婷指出，這個房仲小弟有提到，「你們店看起來很亮、很乾淨，我就進來刮。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

艾千婷回想，那天檯面都是散券，這個身高約170公分的房仲小弟弟先刮3張刮刮樂，都只有中1千元、2千元，後來他現金不足2000元湊不出一張，但興致不減，勇往直前。

▲常生錢彩券行艾家3兄妹直擊刮出2000萬元過程，左起艾祺倫、艾千婷、艾鈞偉。（圖／記者陳瑩欣翻攝）

房仲小弟本想領錢又怕投注站打烊，艾千婷好心跟他說「沒關係，我們等你」，讓他先領錢，又為了他開一本新券可以連挑2張，想不到第2張發現那一串驚人的數字「0」就刮出2000萬元超級紅包最大獎，當下幸運兒也面露驚訝、緊張的表情，直說「帶回家給爸媽看」。

▲土城常生錢彩券行有民眾刮出2000萬元大獎，對面福林宮隨即出現酬謝告示。（圖／記者陳瑩欣翻攝）

常生錢彩券行2024年1月開店，平常由太魯閣族3兄妹共同經營，才不到3年就在土城開出2000萬刮刮樂大獎，艾千婷認為，彩券行對面就是福林宮財神廟，她月月拜補財庫，加上店內也敬奉白沙屯媽祖、財神爺，客人買今彩539中2萬元、大樂透買100元中7萬1千元，如今再刮出2000萬元大獎，生意興隆。

艾千婷表示，初二2000萬刮刮樂消息走露，她自己好像也得到「金馬獎」一樣替客人開心，還有年輕人來掃貨，一次買好幾千，快速消化。目前店內所有刮刮樂已銷售一空，一張不留，不斷道歉「不好意思，已經賣光。」

►相關新聞

2000萬刮刮樂第3張開出 新北土城20歲房仲抱走