百億主動台股ETF績效洗牌：00991A領跑、00992A緊追、00981A暫居第三

財經中心／台北報導

大年初四迎財神，隨著農曆春節長假進入尾聲，投資人無不期盼金馬年台股能迎來開門紅。根據過去10年統計，台股春節紅盤日上漲機率高達7成，且開盤後10日的上漲機率更一路狂飆至9成之多。在這波年後強勢的多頭氣氛中，主動式ETF「復華台灣未來50（00991A）」因提前重金押寶MSCI全球標準指數唯一新增的台股黑馬「鴻勁（7769）」，成為迎財神日最受市場熱議的理財焦點。

外資喊天價5800元！鴻勁挾AI測試壟斷優勢強勢入列MSCI

MSCI明晟日前公布最新季度調整，在全球標準指數的台股成分股中，AI測試設備廠「鴻勁」成為唯一新增的成分股，此利多激勵其封關日股價大漲至4345元再創新高，穩坐台股第三大高價股。



美系外資出具最新報告指出，受惠於AI晶片測試需求爆發，鴻勁在AI GPU、ASIC與高效能運算（HPC）測試設備領域具備核心地位，因此將其目標價一口氣從3500元大幅調高至5800元。法人分析，隨著AI晶片功率大幅提升，測試過程的溫控成為剛性需求，鴻勁憑藉主動式控溫系統（ATC）技術穩坐全球SoC測試分選機龍頭，直接受惠於NVIDIA等大廠擴產，營收已連續14個月創下歷史新高。

00991A超前部署成大贏家 狠砸重金抱股過年

值得注意的是，早在MSCI公布前，國內已有9檔主動式台股ETF「超前部署」押注鴻勁，其中00991A更是眼光精準，持有鴻勁高達300張，持股比重達5.43%，是所有百億主動式ETF中持股量最高的標的之一。



鴻勁身為00991A的第六大持股，加上台積電、南亞科、群聯等強勢股助攻，成功帶動00991A在封關日股價大漲約2.4%，以12.06元改寫掛牌以來新高，近一月股價報酬達15.74%，高居主動式台股ETF之冠。

台股主動ETF百億俱樂部 鴻勁持股與績效一次看

▲資料來源：CMoney 2026/02/11

百億規模主動ETF大比拚！00991A強勢奪下今年績效、規模雙冠王

除了精準的選股眼光，00991A 實際繳出的成績單更是其吸引資金瘋狂湧入的關鍵。觀察目前市面上規模突破百億元大關的台股主動式 ETF，主要包含主動統一台股增長（00981A）、主動群益台灣強棒（00982A）以及 00991A。數據顯示，00991A 掛牌僅 28 天，規模就快速翻倍正式突破 200 億元，創下台股主動式 ETF 最快達標的傳奇紀錄，吸金速度遠勝過 00981A 的 71 天與 00982A 的 116 天。



在投資人最在意的績效方面，00991A 同樣傲視百億級群雄。00991A 元月累計報酬率達 12.89%（近 13%），不僅明顯優於去年績效王 00981A 約 6% 的漲幅，在強勢股助攻下，封關前近一月的股價報酬更衝上 15.74%。憑藉著亮眼成績，00991A 成功在百億規模的台股主動式 ETF 中脫穎而出，毫無懸念地拿下今年以來台股主動式 ETF 的「績效」與「規模成長」雙冠王寶座。

主動式ETF「自動換檔」 專家點出搶賺金馬年紅包關鍵

理財達人股海老牛指出，在輪動快速的主升段行情中，00991A具備「自動換檔」的靈活優勢，能隨時將資金集中於正在轉強的產業與個股，讓不擅長盯盤猜族群的投資人也能輕鬆搭上多頭列車。



隨著金馬年開紅盤在即，預期將受惠於多方氣勢順利延續漲勢。專家建議，面對AI發展的長線紅利與上游設備缺貨商機，投資人可趁勢透過定時定額或逢低分批的方式布局如00991A等主動式ETF，藉由經理人的精準眼光，穩穩迎接金馬年的財神爺。