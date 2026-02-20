金馬開運迎財神：紅包放大術看這檔百億ETF　績效、規模雙冠

財經中心／台北報導

農曆春節長假步入尾聲，許多投資人除了到財神廟迎財神、補財庫，祈求新的一年財運亨通外，也正摩拳擦掌，盤算著如何將手中的年終獎金與壓歲錢投入股市，進行聰明的「年終加值」與「紅包放大」計畫。隨著金馬年台股基本面展現強勁韌性，根據歷史數據統計，春節開紅盤日的上漲機率高達7成，開盤後10日更一路狂飆至9成之多。



這股「紅包升級」的配置需求，也同步反映在台股主動式ETF市場。在這波多頭行情的催化下，台股主動式ETF市場正迎來一場激烈的版圖大洗牌。據統計，目前市場上已有11檔主動式台股ETF產品，整體資金規模更逼近1,800億元大關。這不僅顯示出投資人運用「策略型工具」參與行情的意願大幅升溫；在當前高檔震盪與類股輪動加速的盤勢中，這股穩定流入的長線資金，也被視為支撐台股量能與維繫多頭動能的重要助力。

百億主動ETF績效榜：00991A以15.19%奪今年績效王

觀察今年以來台股主動式ETF的表現，績效呈現強弱分明的態勢。在百億級主動式台股ETF俱樂部中，以主動復華未來50（00991A）表現最為亮眼，今年以來累積報酬率達 15.19%，在同級距產品中強勢奪下績效王寶座；緊追在後的是主動群益科技創新（00992A），以 14.19% 的報酬率位居第二。相較之下，去年人氣與話題度高的主動統一台股增長（00981A），今年以來報酬率為 11.65%，暫居第三。

台股主動ETF百億俱樂部 00991A績效奪冠

▲資料來源：CMoney 2026/02/11

若進一步從「申購買氣」交叉驗證，資金流向與績效排名呈現高度呼應。數據顯示，今年以來 00991A 淨增加的受益權單位數高達 2.87 億個單位，傲視所有台股主動式ETF；而 00981A 與 00992A 在同期間亦各自斬獲逾 2 億個單位的淨增加，分居買氣二、三名。



也因此，在這波瞄準紅包行情的資金卡位潮中，挾帶績效領先（15.19%）與買氣最旺（淨增2.87億單位）雙重優勢的 00991A，儼然已成為理財達人與百萬網友眼中的「股市財神爺」。

迎財神 投資人抱股過年拚加值 00991A 狂增2.87 億個單位數

▲資料來源:證交所 投信官網 2026/02/11

MSCI季調出爐！鴻勁奪唯一黑馬、兩檔遺珠照樣狂飆 00991A精準押寶成最大贏家

MSCI明晟日前公布最新季度調整，先前市場高度期待能重返全球標準指數的記憶體雙雄南亞科（2408）與華邦電（2344）意外落馬，最終台股成分股僅有AI測試設備廠「鴻勁（7769）」一檔成功入選。然而，這三檔具備強大爆發力的「黑馬與遺珠」，卻早被主動復華未來50（00991A）全數網羅，成為這波行情中最大贏家。



鴻勁此次能成為MSCI台股唯一新增的黑馬，背後有著極強的基本面支撐。受惠於 Nvidia、Google 及 AI/HPC 客戶大量追加訂單，AI 測試需求全面大噴發，測試機台更是供不應求，訂單已一路排到 2026 年底。



為因應客戶急單，鴻勁的擴產速度全面加速，將原訂一年擴張 30% 的目標，直接大幅拉升至 50% 的年成長。在「產能擴、單價升、訂單滿」的三重動能帶動下，市場共識預估其 FY25 至 FY27 的 EPS 將分別達到 73.4元、104.5元及 139.3元，營收與獲利在兩年內有機會呈現幾乎翻倍的驚人成長軌跡。



南亞科、華邦電因「關禁閉」落馬，股價照樣狂飆

市場指出，MSCI在篩選成分股時高度重視「市場流動性」，南亞科、華邦電在1月至2月初期間因短線交易特徵遭列入處置措施，可能影響此次結果；不過即便未入選，兩檔遺珠仍維持強勢，華邦電收紅上漲1.93%、南亞科上漲2.58%，顯示資金並未撤離記憶體主線，輪動依舊活絡。



▲資料來源:投信官網 2026/02/11

【00991A精準命中】鎖定「未來50」 主動策略稱霸多頭行情

值得注意的是，無論是 MSCI 唯一黑馬鴻勁，還是越關越發威的遺珠南亞科與華邦電，這三檔強勢股佔比最高的台股 ETF，正是近期討論度極高的主動復華未來50（00991A）。



基金醫生馮志源分析，00991A以「未來50」為核心概念，聚焦未來可能進入台灣50的成長型中大型股，策略上更強調主動研究與靈活調整投資組合；當盤面進入多頭延伸、題材加速輪動階段，這種能跟上趨勢生成的主動配置方式，往往更容易把紅盤行情轉化為績效表現。



進一步觀察持股權重，這三檔強勢股（鴻勁、南亞科、華邦電）在 00991A 的合計佔比高達 13.76%，居所有台股主動式 ETF 之冠；反觀去年人氣極高的「主動統一台股增長（00981A）」反而完全沒有配置這三檔大黑馬，錯失了這波強勁的飆漲動能，這極可能也是 00981A 今年以來績效相對落後的原因之一。00991A 這種主動出擊、精準換檔的優勢，在台股多頭與主升段時期，確實展現出了更強大、更有力的獲利爆發力。



紅包要放大，市場看的是「策略工具」與「資金是否持續流入」

初四迎財神帶來的是節慶氛圍，但紅包要不要變大，關鍵仍在資金是否能選對工具、並用數據確認趨勢。隨主動式台股ETF整體規模逼近1,800億元、且00991A同時交出15.19%的今年以來績效與2.87億個的淨增單位數表現，在年後紅盤行情的前哨戰中，00991A已成為市場「紅包升級術」討論度最高的代表之一。