補財庫新解法：把紅包放進績效、規模雙冠王ETF　卡位年後行情

新春長假接近尾聲，家家戶戶忙著到財神廟「迎財神、求發財金」，期盼新的一年財源廣進。然而，真正的「補財庫」操作術，其實藏在年後的台股紅盤行情中！根據歷史大數據統計，金馬年春節開紅盤日的上漲勝率高達7成，開盤後10日更狂飆至9成。想要把手中的年終獎金與紅包「放大加值」，聰明的投資人已經開始將目光轉向能主動出擊的台股主動式ETF。在這波多頭行情的加持下，整體主動式ETF資金規模已逼近1,800億元大關，成為高檔震盪盤勢中，長線資金「補財庫」的最強聚寶盆。

第一招：迎財神也要看榜單 百億台股主動ETF績效洗牌

百億俱樂部大PK，00991A狂賺15.19%奪冠 補財庫的首要任務是「找對聚寶盆」。觀察今年以來百億級台股主動式ETF的表現，績效呈現強弱分明的態勢。其中，被網友封為「股市財神爺」的主動復華未來50（00991A）爆發力最為驚人，以15.19%的超高累積報酬率，強勢奪下同級距績效王寶座！緊追在後的主動群益科技創新（00992A）也有14.19%的亮眼表現。相較之下，去年話題度極高的主動統一台股增長（00981A）今年以來報酬率為11.65%，暫居第三。

第二招：跟著財氣走 補財庫不只看漲幅 「單位數增量」才是資金投票

財神爺降臨的地方，往往也是人氣最旺之處。從「申購買氣」來交叉驗證，資金流向與績效排名完美呼應。今年以來，00991A的受益權單位數淨增加高達2.87億個單位，吸金動能傲視全場；而00981A與00992A也各自斬獲逾2億個單位的淨增加。在這波瞄準紅包行情的資金卡位潮中，挾帶「績效領先」與「買氣最旺」雙重優勢的00991A，無疑是最受矚目的開運提款機。

第三招：精準點金術 掌握未來趨勢押中MSCI黑馬成最大贏家

能在金馬年開春就大賺，靠的是經理人的「精準點金術」。最新MSCI明晟季度調整出爐，AI測試設備廠「鴻勁（7769）」成為台股唯一新增的超級大黑馬。受惠於Nvidia、Google等大廠急單湧現，鴻勁測試機台供不應求，訂單一路排到2026年底，擴產速度更從年增30%大幅上修至50%。市場共識預估其FY25至FY27的EPS將分別達到73.4元、104.5元及139.3元，營收與獲利在兩年內有機會呈現幾乎翻倍的驚人成長。



此外，雖然記憶體雙雄南亞科（2408）與華邦電（2344）因短線漲幅過大遭「關禁閉」而成為MSCI遺珠，但資金並未撤退、輪動依舊活絡，華邦電收紅上漲1.93%、南亞科上漲2.58%。更值得注意的是，這波唯一黑馬＋兩檔遺珠其實早已被00991A提前納入布局：其中鴻勁（7769）在00991A持股比重達5.43%，而鴻勁、南亞科、華邦電三檔合計占比達13.76%，顯示經理人對AI測試與記憶體主線的卡位不僅到位，且配置力道相當明確。

迎財神是儀式 投資補財庫靠的是紀律與工具

初四到廟裡迎財神、求發財金，帶來的是節慶的好彩頭與儀式感，但真正要在股市中將年終紅包「實質放大」，靠的絕非運氣，而是投資的紀律與正確的工具。



理財達人股海老牛提醒，面對年後高檔震盪與快速輪動的主升段盤勢，投資人最忌諱的就是受到市場情緒干擾而追高殺低。與其每天辛苦猜測下一個會漲停的族群，不如把握好熟悉的標的，將資金交給像 00991A 這種會「自動換檔」、具備強大選股邏輯的主動式 ETF。



聰明的紅包放大術，就是把資金投入確定性高的趨勢中並應該要長期持有，捨棄天天看盤的焦慮，讓投資回歸生活。專家建議，投資人可以透過定時定額或分批買進的方式穩健參與行情。只要選對了能隨趨勢自我調整的策略工具，並嚴守投資紀律，就能輕鬆克服短線波動的心理壓力，讓專業經理人幫你穩穩抓住金馬年的成長紅利，這才是真正為自己「補財庫」的最強捷徑。