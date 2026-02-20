金馬年紅包放大術！專家：股債ETF雙引擎　抗震兼享高收益

▲台股示意照。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

隨著金馬年到來，如何有效運用紅包、年終投入投資理財，透過複利效果累積資產，成為投資人最關心的議題。財富管理專家認為，在經濟維持溫和增長、地緣政治風險降溫，AI新技術、應用崛起，帶動企業獲利好轉下，有望支撐今年金融市場續揚。不過今年在台灣、美國皆將舉辦大型選舉，消息面易造成波動，投資人不妨透過可分散風險的股票、債券ETF來進行紅包、年終理財，以掌握投資契機，放大資產成長力。

群益投信ETF研究團隊建議，投資人可根據自身風險承受度進行資產配置，例如：積極型投資人可採股7債3配置，穩健型採股、債各半，保守型則為股2債8，以兼顧成長潛力與風險控管。在股票佈局上，面對AI需求強勁，投資人可透過台股、美股的主動式ETF並搭配台股市值型ETF來掌握強勢動能股。在強化投組抗震力上，可藉由台股高息型ETF來兼顧成長與收益。針對債券配置，在景氣保有韌性、企業財務體質佳的環境中，可優先選擇票息高、信評佳、規模大的信用債。

而因應降息時點仍有不確定性，可配置不同債種、存續期間的債券ETF，像是優選非投等債ETF搭配結合ESG概念的 BBB級投等債ETF，以兼顧收益與防禦力。

主動群益台灣強棒ETF（00982A）經理人陳沅易表示，在市場對AI前景抱持信心下，台股今年來大漲逾4600點，更14度刷新指數新高。觀察大型CSP業者資本支出持續上修，台廠AI供應鏈訂單能見度已延伸至2027年，相關類股獲利成長可期。整體來看，在AI題材延續發酵及紅包行情資金挹注下，台股偏多格局有望延續，投資人可觀察1、2月合併營收成長率，以進行汰弱留強。

主動群益美國增長（00997A）ETF經理人吳承恕指出，S&P 500企業去年第四季EPS年增率預估達13%，今年更有望成長14.1%，展現企業營運持穩，後續將化作美股成長催化劑。觀察盤勢，今年來S&P 493企業出現落後補漲跡象，顯示市場廣度增加；惟類股輪動快速，下半年又將面臨期中選舉，易造成盤勢波動，投資人不妨透過可靈活因應市況、動態調整持股的美股主動式ETF，來掌握投資契機。

群益優選非投等債ETF（00953B）經理人李忠泰分析，在經濟持堅、利率緩降時，具備高票息、低存續優勢的非投等債期望報酬較優。目前企業獲利狀況佳，支持企業基本面穩健，使違約率保持低位，再加上殖利率具吸引力，非投等債表現可期。投資人可選擇聚焦成熟國家、經過信用因子篩選條件力求降低違約疑慮的非投等債ETF，以強化投組穩健性，並兼顧收益需求。