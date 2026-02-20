日銀新人事下周三開獎！再通膨派牽動升息　日圓剉咧等

▲日本首相高市早苗。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

日本銀行（BOJ）兩名新任理事人選將於下周三（25日）揭曉，市場神經全面繃緊。若「再通膨派」（reflationists）一次拿下兩席，恐牽動未來升息節奏，甚至引爆日圓貶勢與債市波動，讓匯市提前進入警戒狀態。

根據《路透社》報導，日本政府最快將於2月25日向國會提交提名名單，填補3月與6月出缺的兩個政策委員席位，這項提名案雖須經過眾、參兩院同意，但人事安排被視為首相高市早苗貨幣政策立場的重要風向球，也將測試她對進一步升息的容忍程度。

知情人士透露，候選名單中確實包含部分再通膨派人選，但最終拍板仍存變數。有消息指出，新任理事不必然要是寬鬆政策的堅定支持者，但至少不能排斥再通膨派的觀點。由於議題敏感，相關人士均未具名。

此次出缺席位包括被視為理事會內最後一名再通膨派代表的野口旭，其任期將於3月屆滿；另一席為來自金融業的中川順子，將於6月退休。市場人士分析，依過往慣例，野口的繼任者可能來自學界，中川則可能由具金融背景的女性接替。

《彭博社》指出，若兩個席位都由強烈主張貨幣寬鬆的人士出任，可能令投資人不安。儘管日本通膨已連續4年高於央行2%目標，市場仍擔憂高市可能試圖放緩升息步伐，甚至擴張財政支出以刺激經濟。一旦市場解讀為升息延後，恐引發日圓大幅下跌，並推升公債殖利率。

事實上，日本銀行9人理事會近來逐步轉向支持穩健升息，新任成員的立場可能改變內部力量平衡，進而影響未來升息時點與步調。NLI研究所經濟學家上野剛志直言，人事布局將是檢視政府貨幣政策方向的關鍵因素。

不過，也有分析師認為，高市未必會冒險一次任命兩名立場鮮明的再通膨派人士，因為這可能加劇市場對政策轉鴿的預期，反而對日圓造成壓力。瑞穗研究與技術公司資深經濟學家酒井才介指出，考量市場反彈風險，政府未必會堅持由再通膨派填補所有空缺。

隨著提名進入倒數階段，日圓與債市走勢已提前反映預期變化。市場正等待答案揭曉，觀察高市如何在政治布局與金融穩定之間拿捏分寸。