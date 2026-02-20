春節期間貨櫃運價僅跌1%　但德魯里估未來幾周續跌

▲德魯里估未來幾周貨櫃運價仍將持續下跌。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導

由於跨太平洋及亞洲-歐洲貿易路線運價下跌，昨(19)晚公布的德魯里(Drewry)世界貨櫃運價指數(WCI)連續第六周下跌，這一周下跌1%，至每大箱(40呎櫃)1919美元。德魯里從貨櫃船公司加大減班數，以及中國大陸工廠因人民幣因素延後開工，估計未來幾周運價仍將持續下跌。

國內大型攬貨公司高階則指出，除了人民幣升值，美國消費力疲弱、物價偏高、AI取代人工等眾多因素，是造成大陸工廠因訂單不多，將開工時間延到元宵節後，甚至到三月中的原因。

德魯里統計過去一周上海至紐約現貨價格下跌1%，至每大箱2782美元，而上海至洛杉磯的現貨價格則維持在2219美元。為了維持供需平衡，船公司透過空班來管理運力。根據Drewry的貨櫃運力洞察，橫太平洋東西岸航線下周已宣布31次空運航次，遠高於往年。因此預估該貨船的現貨價格未來幾周將持續走軟。

亞洲-歐洲貿易航線現貨價格持續下跌，上海-鹿特丹航線降價1%，至每大箱2109美元，上海-熱那亞航線則下降2%，至2895美元。根據《貨櫃容量洞察》，由於市場波動及因人民幣因素持續關閉工廠，船公司宣布下周亞洲-歐洲/地中海航線有8班空航。Drewry預計該交易的現貨市場運價未來幾週將略有下降。

集裝箱現貨價格大幅下跌，顯示市場疲弱，與市場預期需求上升及現貨價格上漲的預期相反。今年的利率比往年更早達到高峰，如果正常季節模式持續，利率可能會進一步下降。

根據統計，人民幣匯率從去年年初約7.3元兌1美元一路攀升，年底升破7元大關，累計升值約4.43%，終結了2022至2024年連續3年兌美元貶值的走勢，並創近5年來最大升幅。

MCI呈現的貨櫃運價指數都高於上海交易所的貨櫃運價指數(SCFI)，本月13日SCFI顯示，上海到美西每大箱運價僅有1787美元。