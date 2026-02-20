AI戰開火！輝達傳砸300億美元入股OpenAI　軟銀、亞馬遜有望跟進

▲輝達傳出洽談入股Open AI，金額上看300億美元。圖為輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳現身公司尾牙畫面。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

一場規模上看1,000億美元的AI超級募資浮上檯面。外電報導指出，AI晶片霸主輝達（Nvidia）正洽談投資OpenAI最高達300億美元；若本輪資金到位，OpenAI估值可能落在7,300億至8,300億美元之間，可望躋身史上最大規模的私人募資案之一。市場同時傳出，軟銀與亞馬遜也有望加入戰局，全球科技巨頭的AI資本競賽全面升溫。

根據《CNBC》、《路透社》與《金融時報》報導，輝達此筆投資案仍在討論階段，尚未最終拍板，但整體募資規模可能突破1,000億美元。若順利完成，將寫下科技業史上罕見的大型私人融資紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

值得注意的是，此次傳出的300億美元股權投資，與去年9月雙方宣布的1,000億美元AI基礎設施合作架構並不相同。當時規劃為分階段投資、隨資料中心與超級運算設施上線逐步投入資金；而本次投資並未與特定部署里程碑掛鉤，被市場解讀為更直接的資本布局。

輝達「投資客戶」鎖定AI算力未來

OpenAI為生成式AI浪潮的核心推手，也是輝達高階GPU的重要客戶。路透指出，OpenAI本輪募得資金，預計將有相當比例用於採購輝達晶片，用於AI模型訓練與部署。

若交易成形，輝達等於一方面成為股東，另一方面持續掌握算力供應主導權，形成「資本入股＋晶片銷售」雙軌布局。這種深度綁定模式，也顯示AI產業鏈從技術競賽走向資本整合階段。

不過，投資人仍須留意，這筆交易目前尚未最終定案，募資條件與投資細節仍可能出現調整空間；同時，在OpenAI估值已站上約8,000億美元水準的情況下，高成長預期已部分反映在市場評價之中，若未來AI商業化進程或算力需求成長不如預期，相關概念股股價波動風險也可能隨之升高。