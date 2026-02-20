快訊／大樂透2億獎號來了！百萬紅包「還有256組」等你來搶

記者閔文昱／綜合報導

今（20日）晚間大樂透及今彩539開獎，最新獎號正式公布。大樂透目前頭獎金額上看新台幣2億元，搭配春節加碼百萬大紅包與10萬元小紅包，吸引不少民眾關注；今彩539則在春節加碼期間，單注頭獎獎金提高至1,000萬元，買氣持續升溫。

根據台灣彩券公司公布，20日（初四）最新開獎號碼如下：

大樂透：13、15、18、24、33、49

特別號：10

春節大紅包：01、03、12、18、21、25、27、34、35

春節小紅包：08

今彩539：23、27、22、11、04

3星彩：135

4星彩：8152

春節紅包玩法一次看

依照規則，「春節大紅包」只要對中9個號碼中的任6個即可中獎；「春節小紅包」則需對中小紅包號碼，並同時對中任5個大紅包號碼即可得獎。若大紅包提前送完，活動將提早結束；小紅包若先送完，當期獎金將均分，其後不再加開。

截至19日止，大樂透100萬元春節大紅包獎項已送出224組，10萬元春節小紅包獎項送出324組，春節大紅包、小紅包剩餘組數分別為256組和476組，將持續加開至全部送完或3月3日為止。

此外，今彩539今晚同步開獎，第115000045期獎號為：04、11、22、23、27。今彩539每周一至周六晚間8點30分開獎，春節加碼期間頭獎金額提高至1,000萬元，讓不少民眾趁過年試手氣。