AI時代「最貴」是人味　抗孤獨創業市值「估」破10億美元

▲▼94歲張忠謀現身「橋藝大賽」近況曝光　曾與比爾蓋茲、巴菲特過招。（圖／政大）

▲「抗孤獨」的各種實體社交俱樂部在美國崛起。示意圖為94歲張忠謀現身「橋藝大賽」的身姿。（資料圖／政大）

記者潘姿吟／綜合報導

在AI滲透生活每一處的2025年，美國卻興起一股「反科技」創業浪潮。其中最受矚目的案例之一，是成立於芝加哥的 The People's Club。這個主打「抗孤獨」的實體社交俱樂部，由畢業於密西根大學 Ross 商學院的 Brooke Burton 與 Erika Kay 創立，被外界視為 AI 時代下，回歸人與人真實互動的代表性生意。The People's Club 賣的不是課程，也不是效率工具，而是一種被形容為「解藥」的體驗，推動「社交健康」。

該俱樂部明訂規則，活動期間必須收起手機，且禁止討論人工智能、網路社群或虛擬貨幣。每週聚會內容刻意維持低科技節奏，可能一起下廚、做手工、編織，或完成一堂皮拉提斯課，核心目標只有一個：創造能被看見、被傾聽的面對面空間，這也讓 The People's Club 被貼上「孤獨危機終結者」的標籤。

這類俱樂部在2025年快速竄紅，與數位疲勞密切相關。隨著AI生成內容充斥網路，許多人每天面對大量自動化訊息，感官與心理壓力同步累積。這種AI帶來的是「模擬的陪伴」，卻反而加深人們對真實連結的渴望。

即使通訊軟體再便利，美國疾病管制與預防中心（CDC）的調查數據中仍可發現，18~34 歲成年人的孤獨盛行率約為 43.3%，是所有年齡層中最高的，被形容為「孤獨流行病」。在此背景下，不插電、去標籤化的實體社交，反而成了稀缺選項。

而AI盛行後的世界，最昂貴的，可能不是算力，而是一場能讓人放下手機、與人可以自然面對面的場合。

▲建國中學眾將。（圖／建中球經陳慕華提供）

▲AI崛起後，最昂貴的，可能是一場能讓人放下手機、與人面對面的場合，例如：運動。示意圖為2025中信盃黑豹旗高中棒球賽，建國中學眾將。（資料圖／建中球經陳慕華提供）

從商業模式來看，The People's Club 採取訂閱制，定期舉辦小規模聚會，入會不看職稱、不談工作成就，只要求專注當下互動。由於強調深度連結與名額限制，會員供不應求。

市場也反映這股需求，全球健康研究院 (GWI) 於 2025 年末至 2026 年初發布的《全球健康經濟監測報告》，將「社交健康」定義為一個新興的關鍵成長領域，涵蓋了「第三方社交空間」（如：社交健康俱樂部、無酒精俱樂部）、致力於建立社群連結的 App、以及旨在減少孤獨感的 AI 陪伴科技。

GWI也提到，雖然整體的健康經濟市場在 2026 年預計達到 8.5 兆美元，但其中針對「心理健康與社交連結」的細分科技與服務市場，正以極快的速度成長。2026 年，專門解決「社交連結與孤獨感」的創新方案產值預計突破 10 億美元關卡，成為資本市場的新寵。

這波「抗孤獨創業」被視為對AI時代的反向回應，也為創業者提供另一種啟示：在科技速度最快的年代，最慢、最有人味的體驗，反而可能成為最難被取代的護城河。

