快訊／今彩539「頭獎開出1注」　獎落新北林口

快訊／川普對等關稅被判違法 市場不確定性升高但不見得轉壞

美國聯邦最高法院判決美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」(IEEPA)課徵關稅違法。中華經濟研究院台灣東協研究中心主任徐遵慈指出，台灣與對等關稅有關的僅占約三成，台美協議中對等關稅部分因為判決將失效或重新談判，其他部分估計不受判決影響，但還是要看個別協議的條文。

出資多卻沒話語權？ 朋友合夥創業必懂的3種法律型態

創業本就充滿挑戰，與朋友合夥看似能降低風險、提升效率，實則若未規劃好「組織型態」與「權責結構」，問題往往來得更快、更難解。那麼，與朋友合夥創業，究竟該選擇哪一種法律組織型態，才能既保護彼此，又兼顧公司的未來發展？

AI時代「最貴」是人味 抗孤獨創業市值「估」破10億美元

在AI滲透生活每一處的2025年，美國卻興起一股「反科技」創業浪潮。其中最受矚目的案例之一，是成立於芝加哥的 The People's Club。這個主打「抗孤獨」的實體社交俱樂部，被外界視為 AI 時代下，回歸人與人真實互動的代表性生意。The People's Club 賣的是一種被形容為「解藥」的體驗，推動「社交健康」。

AI戰開火！輝達傳砸300億美元入股OpenAI 軟銀、亞馬遜有望跟進

一場規模上看1,000億美元的AI超級募資浮上檯面。外電報導指出，AI晶片霸主輝達（Nvidia）正洽談投資OpenAI最高達300億美元；若本輪資金到位，OpenAI估值可能落在7,300億至8,300億美元之間，可望躋身史上最大規模的私人募資案之一。市場同時傳出，軟銀與亞馬遜也有望加入戰局，全球科技巨頭的AI資本競賽全面升溫。

金馬開運迎財神：紅包放大術看這檔百億ETF 績效、規模雙冠

農曆春節長假步入尾聲，許多投資人除了到財神廟迎財神、補財庫，祈求新的一年財運亨通外，也正摩拳擦掌，盤算著如何將手中的年終獎金與壓歲錢投入股市，進行聰明的「年終加值」與「紅包放大」計畫。隨著金馬年台股基本面展現強勁韌性，根據歷史數據統計，春節開紅盤日的上漲機率高達7成，開盤後10日更一路狂飆至9成之多。

宮廟酬謝榜驚見「刮中2000萬」 鴻海尾牙幸運兒竟也在列

土城20多歲房仲大年初二幸運刮中2000萬元刮刮樂，彩券行老闆娘艾千婷透露，正對面的「福林宮」加持下獲得中大獎的好運氣，而在酬謝文正式公告的同時，也讓眼尖民眾發現日前鴻海尾牙抽出「創辦人獎」的千萬幸運兒也在謝神名單上。

日圓止貶訊號浮現 1月外資大買日債創史上次高

日圓止貶訊號浮現，1月海外資金大舉湧入日本公債市場，單月買超金額創下歷史次高紀錄，市場解讀，這波「真金白銀」的流入，有助日圓止貶回穩。

春節期間貨櫃運價僅跌1% 但德魯里估未來幾周續跌

由於跨太平洋及亞洲-歐洲貿易路線運價下跌，昨(19)晚公布的德魯里(Drewry)世界貨櫃運價指數(WCI)連續第六周下跌，這一周下跌1%，至每大箱(40呎櫃)1919美元。德魯里從貨櫃船公司加大減班數，以及中國大陸工廠因人民幣因素延後開工，估計未來幾周運價仍將持續下跌。

日銀新人事下周三開獎！再通膨派牽動升息 日圓剉咧等

日本銀行（BOJ）兩名新任理事人選將於下周三（25日）揭曉，市場神經全面繃緊。若「再通膨派」（reflationists）一次拿下兩席，恐牽動未來升息節奏，甚至引爆日圓貶勢與債市波動，讓匯市提前進入警戒狀態。

金馬年紅包放大術！專家：股債ETF雙引擎 抗震兼享高收益

隨著金馬年到來，如何有效運用紅包、年終投入投資理財，透過複利效果累積資產，成為投資人最關心的議題。財富管理專家認為，在經濟維持溫和增長、地緣政治風險降溫，AI新技術、應用崛起，帶動企業獲利好轉下，有望支撐今年金融市場續揚。不過今年在台灣、美國皆將舉辦大型選舉，消息面易造成波動，投資人不妨透過可分散風險的股票、債券ETF來進行紅包、年終理財，以掌握投資契機，放大資產成長力。