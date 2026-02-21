快訊／川普對等關稅被判違法　市場不確定性升高但不見得轉壞

▲美國總統川普的對等關稅遭最高法院判決違法。（圖／路透）

記者張佩芬／台北報導

美國聯邦最高法院判決美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」(IEEPA)課徵關稅違法。中華經濟研究院台灣東協研究中心主任徐遵慈指出，台灣與對等關稅有關的僅占約三成，台美協議中對等關稅部分因為判決將失效或重新談判，其他部分估計不受判決影響，但還是要看個別協議的條文。

徐遵慈認為市場不確定性將大幅升高，對此陽明海運前董事長謝志堅表示認同，但他很篤定情勢不會轉壞，因為川普考慮通膨與期中選舉，關稅不會再提高。另就海運市場來說，看的是全球市場，已簽署的台美貿易協定即使對台灣不利，不會影響美國進出口貨量。

徐遵慈指出，根據美國國家廣播公司(NBC)資訊：

1.美國最高法院以6:3裁定，認定川普依《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)加徵的大部分全球關稅違法，屬行政權限逾越。

2.約70%–75%關稅失效，僅部分基於國安或特定貿易法條之關稅仍可能維持。

3.影響層面：聯邦政府可能面臨企業退稅壓力；美國行政權力在貿易政策上被明確限縮；

北美與全球供應鏈不確定性短期下降。

整體判斷：此裁決屬重大政策逆轉，對美國貿易政策走向與行政權力邊界具長期指標意義。

但是NBC沒有提到的重點是，已簽署協議中對美國開放市場部分，除非有但書，否則仍有效力。現在要更擔心川普腦羞成怒下，要用232或301條款開殺戒～因此未來全球貿易不確定性應該是升高，不是降低。

她指出幾個已簽署的協議中，除對等關稅外，還包括232關稅、美國商品和服務業市場進入(market access)、非關稅貿易障礙、對美國採購、對美國投資、以及其他如勞動議題、智慧財產權等。

謝志堅則對整體情勢持樂觀看法，他認為，川普政府早在半年前就表示如果被判違法會有，替代方案，將引用其他法律繼續課徵關稅，或將其重新包裝為「許可費」，因此川普已經最好準備。另川普會不會如美國某些媒體所說，就對等關稅尋求國會授權也有待觀察。

目前正在美國探望兒孫的謝志堅表示，他很好奇的是，美國如果退稅給各國，實際上多數由美國消費者與美國進口商承擔關稅能否獲得彌補。美國首席大法官羅伯茲先前就指出，關稅實際上是由美國人支付。