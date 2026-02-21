快訊／第4個刮刮樂頭獎2000萬台南開出　30歲夫妻初二回娘家喜迎

▲2026年台彩春節刮刮樂，2000元款2000萬超級紅包。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

第4注2000萬刮刮樂開出！台彩今（21）日證實，幸運刮中「2,000萬超級紅包」頭獎2000萬元是一對台南30多歲的夫妻，根據「期期開彩券行」代理人薛小姐轉述，這對夫妻每年大年初二回娘家前，都會先去附近的勝安宮參拜後再回娘家，但今年太太拜拜完後靈機一動，忽然提議想刮刮看最近很夯的「2000萬超級紅包」，便邀先生與家人一起到了彩券行試手氣，站在櫃檯前想了許久，最後決定挑一張來試試，沒想到竟一張就幸運刮中頭獎2,000萬元，夫妻倆得知刮中頭獎當場喜極而泣，更激動與家人相擁歡呼，先生很感謝太太的「心血來潮」，也很慶幸自已平常秉持著「聽某嘴、大富貴」，才能幸運刮到大獎。

新開出2000萬刮刮樂的期期開彩券行位在台南市北區振興里開元路146號1樓，據代理人薛小姐興奮表示，今年大年初二店裡可謂「雙喜臨門」，同日一早才剛有一位客人幸運刮中1000元面額刮刮樂的貳獎100萬元；此外代理人還透露，店內有供奉一尊金色彌勒佛，每日開店前都會悉心為神尊淨身、擦拭得金光閃閃，也許是這份用心被祂感受到，冥冥之中自有庇佑，才會幫助店裡福氣滿滿，接連刮出大獎來！

台彩指出，「2000萬超級紅包」共有10個頭獎2,000萬元、1,200個100萬元。統計至2月20日，已刮出4個2,000萬元、161個100萬元。