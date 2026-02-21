ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

花蓮青年返鄉坐車夢到「老人拿紅紙」　得到3個聖筊後刮出100萬元

▲2026年台彩春節刮刮樂，2000元款2000萬超級紅包。（圖／記者呂佳賢攝）

▲2026年台彩春節刮刮樂，2000元款2000萬超級紅包。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

花蓮一名長年在外打拼的青年，今年春節期間搭火車返回花蓮瑞穗鄉，漫長的車程中他迷迷糊糊的睡著，夢見一個老人拿紅紙招手，醒來抵家後到住家附近土地公廟詢問神明是否有指示，連得3個聖筊，男子因此到附近彩券行挑2000萬超級紅包刮刮樂試手氣，想不到真的中了100萬元。

花蓮縣瑞穗鄉瑞美村中山路一段98號1樓「錢送你彩券行 」代理人石小姐轉述幸運兒購買刮刮樂的動機，因在火車上睡著作夢，夢到一位老人家拿著一張發光的紅紙對他招手，抵達家鄉後隨即拉著同行友人先去家附近的土地公廟參拜，他誠心祈求並慎重擲筊詢問土地公：「請問剛剛夢中是您的指示嗎？」

沒想到，這名幸運兒在土地公廟連續擲出3個聖筊，男子與友人都相當驚訝，相信是神靈有感應，直覺好事將近，便立刻前往「錢送你彩券行」，一眼就挑中牆上最順眼的「2,000萬超級紅包」來刮，刮到一半他整個人愣在原地，手微微發抖的將彩券遞給老闆娘詢問自己是不是中大獎，經確認後真的是刮中100萬元，全店客人也跟著爆出大聲歡呼。

男子頓時驚覺原來火車上夢境中的紅紙，是現實中的「中獎彩券」，並且是土地公賜福送給他過好年的百萬紅包。

台彩指出，「2000萬超級紅包」共有10個頭獎2000萬元、1200個100萬元。統計至2月20日，已刮出4個2000萬元、161個100萬元。

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

【會中毒不要啊】父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主驚：有農藥

