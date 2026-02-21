靠蝴蝶、蜜蜂「雙B」訊號挑「尾數13」刮刮樂　中壢男抱走百萬

記者陳瑩欣／台北報導

台彩「2000萬超級紅包」刮刮樂再次出現昆蟲哏，根據桃園市中壢區福德里成章一街39號「獎金大本營商行 」代理人石小姐描述，過年期間有一名中年男子到彩券行玩刮刮樂，巧遇店裡有蝴蝶(Butterfly)、蜜蜂(Bee)，忽然想到兩種昆蟲英文名都是B開頭，恰好拆開正是數字「13」就決定再挑一張13號的「2000萬超級紅包」來刮，沒想到竟驚喜刮中100萬元。

石小姐指出，一進店就挑了幾張來刮且都幸運中小獎，當時店內人潮絡繹不絕，排隊等待兌獎時，抬頭發現店裡有蝴蝶(Butterfly)飛舞並停留在天花板，同時還有蜜蜂(Bee)飛入停在懸掛燈籠上，進一步聯想到兩種蟲類英文名字開頭都是「B」，因此選了13號，順利抱走百萬獎，男子開心表示打算將這筆獎金購買黃金作理財規劃。

石小姐表示，她在小年夜當天特別到林口竹林寺祈禱生意興隆、開出大獎，當天發現店內有昆蟲飛入，感覺是好兆頭就沒有特別驅離，沒想到過沒幾天店裡竟然就刮出大獎來，感謝神明保佑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了中壢男子因昆蟲得到刮刮樂大獎以外，《ETtoday》也獨家報導台北市一對新手爸媽大年初四（20日）晚間在外用餐時遭遇「小強」空降襲擊，新手媽媽當下直覺這是「吉兆」，決定拉著丈夫去試手氣，沒想到竟靠著除夕夜用ChatGPT算出的「梅花易數」幸運號碼，在選中一張特別「凸出」的2000元刮刮樂後，驚喜刮中100萬元大獎。

►相關新聞

獨家／真「遇強則發」！蟑螂空降餐桌嚇壞 新手媽刮中百萬