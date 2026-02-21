川普對等關稅遭判違法　KPMG：先別高興太早

▲美國總統川普。（圖／路透）

美國最高法院裁定川普政府依《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）推動的對等關稅違法，引發市場震盪。不過，KPMG美國首席經濟學家黛安．史旺克（Diane Swonk）提醒，「先別高興得太早」，退稅款未必有保證，且整體經濟情勢仍呈現「冰火並存」的複雜局面。

史旺克在社群平台X發文指出，法院已認定IEEPA關稅違法，但退款程序恐怕是一團「混亂」，加上行政部門仍握有其他政策工具，隨時可能重新課徵類似關稅。她直言，即使法律戰告一段落，政策不確定性仍未解除。

根據《BBC》報導，美國最高法院以6比3裁定，總統無權依1977年的緊急經濟權力法對幾乎所有貿易夥伴商品課徵大規模關稅。川普隨即宣布，將改依其他法律條款，對全球商品祭出10%新關稅，並批評裁決「糟透了」。

《紐約時報》指出，這項判決對川普的核心經濟政策是一大打擊，也為企業與各州政府爭取潛在退款開啟大門。不過，白宮已表態將尋求其他法律依據延續關稅政策，使全球貿易前景再添變數。

美國政府截至去年12月14日，已依據對等關稅所爭議的授權徵收近1340億美元關稅，而會計師也直言，訴訟成本可能使小型企業難以追回資金。稅務基金會（Tax Foundation）估計，川普發動的貿易戰在2025年使美國家庭平均增加約1100美元負擔。

史旺克同時分析，美國經濟目前呈現「無就業成長」（jobless boom）現象。2025年經濟成長仍具韌性，但動能放緩；通膨則再度升溫，聯準會偏好的PCE物價指數創下2024年初以來最快增速，勞動市場卻出現降溫跡象。

她指出，人工智慧（AI）熱潮與所創造的財富支撐了經濟成長的表現，但幾乎沒有帶動新增就業機會。低收入族群雖然增加支出，卻以更高的信用風險為代價，信用違約率攀升至2017年以來最高水準。

「我們的經濟像是鍍上一層金色外衣，卻未真正閃耀。」史旺克形容，表面數據看似穩健，實際上消費者焦慮升高，政策不確定性與物價壓力交織，讓企業與家庭都難以真正鬆一口氣。

在關稅政策走向仍未明朗之際，市場接下來將更密切關注白宮是否動用其他條款重啟課稅，以及聯準會在通膨回溫下的利率決策動向。