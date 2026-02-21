台美ART遭喊撤　安永所長：千萬別！小心川普記仇

▲市場預期美國總統川普將再拋出稅務政策變化球。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

川普對等關稅遭到美國最高法院判定違憲後，國際稅務情勢出現新變化，市場出現「台美對等貿易協定（ART）應該要撤回」的聲浪，對此安永聯合會計師事務所台灣所所長傅文芳今（21）日急喊：「千萬不要隨風起舞！」並呼籲各界要小心川普記仇。

傅文芳向《ETtoday》表示，川普不是輕言放棄的人，後續會出什麼招大家都不知道，傅文芳說：「在他還沒有說結束前，誰先離開舞會，他會記仇的！」

外界也關切在美國最高法院判決對等關稅違憲下，台灣的晶片高科技供應鏈赴美的急迫性是否降低，甚至不會再有「大廠被押去美國拓點」的現象，傅文芳認為，這個現象應該還是會持續存在，美國大部份人是支持美國要有晶片自製能力的，關稅違法只是彰顯美國的三權分立。

《紐約時報》也分析，台灣在這次最高法院判決中影響相對較小，主因是美國在2024年超越中國成為台灣最大出口市場，從出口總值來看，僅小部分受最高法院判決影響，當中包括塑膠、織品與農產品。晶片與電子零件等主要項目，去年4月宣布對等關稅時，屬豁免條款免徵關稅。

不過台灣出口競爭對手日韓情況與台灣不同，兩國目前面臨協議承諾投資金額執行進度落後的壓力，川普可能再度提高關稅作為懲罰。