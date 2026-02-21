川普關稅遭判「違法」　林坤正：台灣拿回主動權的開始

▲美國總統川普。（圖／路透）

文／林坤正

川普關稅玩轉全球，台灣白忙一場？



2026年2月20日，美國最高法院以 6 比 3 的裁決，重擊了川普政府的關稅堡壘。大法官判定援引 IEEPA 課徵單邊關稅為「違法」，這場震動全球的關稅大秀在法律層面上瞬間卡關。



消息一傳開，我在上海的朋友立刻在群裡發信調侃：「這下好了，川普鬧了一年，全世界陪他白忙一場。」但我認為：「這不是結束，這是台灣拿回主動權的開始。」



一、 川普的「拆遷戶理論」：回不去的供應鏈

川普玩轉關稅，就像對付強悍的拆遷戶。他不需要等到法律程序完全合法才動手，他只要先拆了牆、斷了水電，事實就造成了。



我認識一位電子零組件的台商，他跟我感嘆：「去年關稅一喊，我們咬牙把生產線從東莞移到越南和台灣。現在美國法院說關稅違法，但我的廠房已經蓋好了，供應鏈已經接軌美國了，我們回不去了。」



這就是川普的厲害之處。他利用 IEEPA 造成的混亂，已經實質完成了全球供應鏈的重組。對台灣而言，這份協議是川普任內最自豪的「樣板成就」，他絕不會容許這份協議破局。



二、 為什麼我們絕不可毀約？301條款的現實壓力

週一立法院開工，藍白陣營必將嘲諷《矽盾協議》是「白忙一場」。但在野黨忽略了一個殘酷的數字：2025年台灣對美貿易順差突破1501億美元，佔了台灣總順差的95.5% 以上。



台灣是美國極大的順差國，這是一把雙面刃。如果我們因為判決就想毀約撤資，川普根本不需要 IEEPA，他只要祭出 1974 年貿易法第 301 條款，針對這1500億美元以上順差進行「瘋狂報復」，台灣產業將瞬間崩盤。



台灣是有信用的夥伴，這不只是人品問題，更是生存問題。 毀約不可行，但「優化」絕對有空間。



三、 談判切入點：展現「患難見真情」的優化策略

現在最焦慮的其實是川普，他的政策大計被最高法院捅了個破洞，急需台灣這份「唯一成功樣板」來撐住場面。既然 IEEPA 的法律威信受損，美國政府在道義與法律上都有虧欠，這就是我們「要求優化」的最佳契機：



降低採購壓力與融資彈性： 針對 850 億美元的美國產品採購，要求更有彈性的時程，減輕國內產業壓力。

解決能源短缺： 既然台灣要落實 2,500 億美元的半導體投資，我們應要求美方提供實質的能源技術支援（如小型核能 SMR），解決台積電先進製程的用電危機。



軍購條件透明化： 要求美方將尖端軍備交付時程明確化，甚至爭取在台建立維修中心，將「貿易協議」升級為「安全保障」。



四、 逆行菩薩：在困境中找到更好的出路

這就是我的「逆行菩薩」觀點。



面對川普的強壓，如果我們把他看作敵人，只會感到恐懼；但如果將他視為「逆行菩薩」，我們就能看清：他的施壓，其實是迫使台灣產業脫離中國內卷與低價競爭、直通美國核心供應鏈的推手。



遇到逆行，把對方視為菩薩，我們才能在困境中保持定力。 既然川普需要這份協議來補他政績的大破洞，美國政府就會盡全力保全這個合約。



結論：危機，從來都是轉機的開始

小時候在迪化街，颱風過後老一輩商人總是默默收拾殘局，說聲：「沒關係，重新來過。」這就是台灣人的韌性。

週一立法院的風涼話可以聽聽，但台灣的腳步不能亂。這份協議方向長期對台灣是好的，我們要在原架構下，展現守約的姿態，談回更好的條件。這不是白忙一場，這是一場讓台灣變得更強韌的必修課。

本文作者林坤正為孔雀魚普惠科技創辦人，王道銀行、夠麻吉董事，原稿出處在此，不可轉載