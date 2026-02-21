ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台電住商節能方案5月上路　月省1度固定電費減免24元

▲台電外觀。（圖／資料照）。（電錶圖／記者張暐珩攝）

▲台電外觀。（圖／資料照）

文／中央社

台電將在5月至10月推出「住商節能型」方案，預計4月開放用戶報名，對象為家中有智慧家電、充電樁等設備的民眾，結合智慧電表，若能在電力系統有需要時，配合台電指令調整用電模式，可獲節電回饋，每月節能達1度以上，除可享新台幣24元固定電費減免，流動電費每度電還可扣減10元。

台電在2024年7月至11月試辦「住商自動需量反應方案」，台電說明，需量反應是指電力公司透過提供價格或電費扣減等方式，引導用戶調整用電習慣，減少尖峰用電或轉移至離峰的管理措施，用戶則可獲得電費回饋。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台電指出，此方案是結合第三方資訊服務商（如需量反應服務商或智慧家電設備商），在電力系統有需要時，由遠端自動將用戶使用中的智慧冷氣切換為送風模式或關機，或將智慧除濕機關機等方式，以達到節電目的。

台電近期公告，將推出「住商節能型」方案，執行期間為5月1日至10月31日，週一至週五（離峰日、補假日除外）下午2時至10時，依電力系統需要，透過指令用戶執行用戶設備抑低用電，每天以1次為限、每月不超過16次。

台電說明，預計4月正式開放用戶報名，用戶從申請通過的次月起參與，並在申請時約定每次抑低用電1小時或2小時，不超過約定的抑低時數。

電費回饋機制方面，「住商節能型」方案與試辦期間大致相同，分為固定電費與流動電費2部分。固定電費部分，原為每月節省2度電可獲得48元扣減，調整為省1度電即可獲得24元扣減；流動電費維持每度電扣減10元。

台電提醒，參與本方案的用戶，在約定抑低用電月份內，不得再選用其他需量反應負載管理措施、電力交易平台的輔助服務商品及台電APP「節電日挑戰」活動。

關鍵字： 台電節能方案智慧家電需量反應電費回饋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【羨慕旁人了】同事情人節上班！突收遠距離男友外送花敲幸福

推薦閱讀

台電住商節能方案5月上路　月省1度固定電費減免24元

台電住商節能方案5月上路　月省1度固定電費減免24元

台電將在5月至10月推出「住商節能型」方案，預計4月開放用戶報名，對象為家中有智慧家電、充電樁等設備的民眾，結合智慧電表，若能在電力系統有需要時，配合台電指令調整用電模式，可獲節電回饋，每月節能達1度以上，除可享新台幣24元固定電費減免，流動電費每度電還可扣減10元。

2026-02-21 14:10
川普關稅遭判「違法」　林坤正：台灣拿回主動權的開始

川普關稅遭判「違法」　林坤正：台灣拿回主動權的開始

2026年2月20日，美國最高法院以 6 比 3 的裁決，重擊了川普政府的關稅堡壘。大法官判定援引 IEEPA 課徵單邊關稅為「違法」，這場震動全球的關稅大秀在法律層面上瞬間卡關。

2026-02-21 12:41
台美ART遭喊撤　安永所長：千萬別！小心川普記仇

台美ART遭喊撤　安永所長：千萬別！小心川普記仇

川普對等關稅遭到美國最高法院判定違憲後，國際稅務情勢出現新變化，市場出現「台美對等貿易協定（ART）應該要撤回」的聲浪，對此安永聯合會計師事務所台灣所所長傅文芳今（21）日急喊：「千萬不要隨風起舞！」並呼籲各界要小心川普記仇。

2026-02-21 12:00
川普對等關稅遭判違法　KPMG：先別高興太早

川普對等關稅遭判違法　KPMG：先別高興太早

美國最高法院裁定川普政府依《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）推動的對等關稅違法，引發市場震盪。不過，KPMG美國首席經濟學家黛安．史旺克（Diane Swonk）提醒，「先別高興得太早」，退款未必有保證，且整體經濟情勢仍呈現「冰火並存」的複雜局面。

2026-02-21 11:08
靠蝴蝶、蜜蜂「雙B」訊號挑「尾數13」刮刮樂　中壢男抱走百萬

靠蝴蝶、蜜蜂「雙B」訊號挑「尾數13」刮刮樂　中壢男抱走百萬

台彩「2000萬超級紅包」刮刮樂再次出現昆蟲哏，根據「獎金大本營商行 」代理人石小姐描述，過年期間有一名中年男子到彩券行玩刮刮樂，巧遇店裡有蝴蝶(Butterfly)、蜜蜂(Bee)，忽然想到兩種昆蟲英文名都是B開頭，恰好拆開正是數字「13」就決定再挑一張13號的「2,000萬超級紅包」來刮，沒想到竟驚喜刮中100萬元。

2026-02-21 10:30
花蓮青年返鄉坐車夢到「老人拿紅紙」　得到3個聖筊後刮出100萬元

花蓮青年返鄉坐車夢到「老人拿紅紙」　得到3個聖筊後刮出100萬元

花蓮一名長年在外打拼的青年，今年春節期間搭火車返回花蓮瑞穗鄉，漫長的車程中他迷迷糊糊的睡著，夢見一個老人拿紅紙招手，醒來抵家後到住家附近土地公廟詢問神明是否有指示，連得3個聖筊，男子因此到附近彩券行挑2000萬超級紅包刮刮樂試手氣，想不到真的中了100萬元。

2026-02-21 10:00
補財庫新解法：把紅包放進績效、規模雙冠王ETF　卡位年後行情

補財庫新解法：把紅包放進績效、規模雙冠王ETF　卡位年後行情

想要把手中的年終獎金與紅包「放大加值」，聰明的投資人已經開始將目光轉向能主動出擊的台股主動式ETF。在這波多頭行情的加持下，整體主動式ETF資金規模已逼近1,800億元大關，成為高檔震盪盤勢中，長線資金「補財庫」的最強聚寶盆。

2026-02-21 09:30
快訊／第4個刮刮樂頭獎2000萬台南開出　30歲夫妻初二回娘家喜迎

快訊／第4個刮刮樂頭獎2000萬台南開出　30歲夫妻初二回娘家喜迎

第4注2000萬刮刮樂開出！台彩今（21）日證實，幸運刮中「2,000萬超級紅包」頭獎2000萬元是一對台南30多歲的夫妻，根據「期期開彩券行」代理人薛小姐轉述，這對夫妻每年大年初二回娘家前，都會先去附近的勝安宮參拜後再回娘家，但今年太太拜拜完後靈機一動，忽然提議想刮刮看最近很夯的「2000萬超級紅包」，便邀先生與家人一起到了彩券行試手氣，站在櫃檯前想了許久，最後決定挑一張來試試，沒想到竟一張就幸運刮中頭獎2,000萬元，夫妻倆得知刮中頭獎當場喜極而泣，更激動與家人相擁歡呼，先生很感謝太太的「心血來潮」，

2026-02-21 08:39
AI詐騙激增！6成偽冒案件來自社群平台　春節「5不守則」防詐

AI詐騙激增！6成偽冒案件來自社群平台　春節「5不守則」防詐

當心AI詐騙！富邦金（2881）去（2025）全年成功偵測並下架 877 件偽冒案件，年增近八成，其中分析攔阻數據發現，近六成偽冒案以「社群媒體」為主要詐騙管道，利用 AI 深偽 (Deepfake) 技術模仿公眾人物，散佈假投資資訊。富邦金控將持續攜手子公司推動多項防詐機制，致力為台灣社會建構更安全的金融環境，提醒民眾在春節團圓之際提高警覺，謹記「五不防詐守則」守護血汗錢。

2026-02-21 06:05
快訊／川普對等關稅被判違法　市場不確定性升高但不見得轉壞

快訊／川普對等關稅被判違法　市場不確定性升高但不見得轉壞

美國聯邦最高法院判決美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」(IEEPA)課徵關稅違法。中華經濟研究院台灣東協研究中心主任徐遵慈指出，台灣與對等關稅有關的僅占約三成，台美協議中對等關稅部分因為判決將失效或重新談判，其他部分估計不受判決影響，但還是要看個別協議的條文。

2026-02-21 01:17

讀者迴響

熱門新聞

快訊／第4個刮刮樂頭獎2000萬台南開出　30歲夫妻初二回娘家喜迎

即／大樂透2億頭獎一注獨得　幸運落在桃園觀音

今彩539頭獎開出1注　獎落新北林口

即／大樂透2億獎號來了！百萬紅包還有256組

快訊／川普對等關稅被判違法　市場不確定性升高但不見得轉壞

宮廟酬謝榜驚見「刮中2000萬」　鴻海尾牙幸運兒竟也在列

台美ART遭喊撤　安永所長：千萬別！小心川普記仇

2000萬刮刮樂第3張開出　新北土城20歲房仲抱走

美2026最夯職業　年收520萬「這能力」是關鍵

台積電漲幅勝ETF？陳重銘：直接買股報酬更高

定期定額2.0三個月實測　報酬率達13.47%

新竹幸運兒見「東北大花衫」買彩券　刮中百萬喊帶老婆二度蜜月

AI時代「最貴」是人味　抗孤獨創業市值「估」破10億美元

AI詐騙激增！6成偽冒案件來自社群平台　春節「5不守則」防詐

獨／20歲房仲刮出2000萬　彩券行曝「鄰家可愛弟弟」中獎過程

資本利得+月配息雙策略　國泰主動ETF小資族新選擇

川普對等關稅遭判違法　KPMG：先別高興太早

靠蝴蝶、蜜蜂「雙B」訊號挑「尾數13」刮刮樂　中壢男抱走百萬

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船
北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366