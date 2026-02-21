台股ETF蛇年大增231萬受益人！0050衝最多　5檔主動式擠進人氣榜

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股ETF持續火熱，統計金蛇年台股ETF受益人數創高，檔數也創新高。根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，台股ETF目前檔數來到83檔，總受益人在金蛇年增加了2311558人，總人數來到12607312人，進一步觀察金蛇年受益人數增加前十大台股ETF中，以市值型元大台灣50(0050)增加146.8萬人最多，整體來看，包括主動群益台灣強棒(00982A)、主動統一台股增長(00981A)、主動群益科技創新(00992A)等5檔主動式台股ETF上榜人氣最旺，高息型元大高股息(0056)與群益台灣精選高息(00919)也有上榜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

市場法人表示，去年是主動式台股ETF發展元年，自2025年5月第一檔產品發行以來，已有11檔產品掛牌交易，提供投資人更多元彈性的台股投資選擇。

這11檔主動式台股ETF在操作上也各具特色，像是00982A持股以中小型股為主、大型股為輔，透過全產業佈局掌握台股輪動契機，主動安聯台灣高息(00984A)則瞄準高息股，主動野村臺灣優選（00980A）以大型股為主，00992A則是首檔以科技為主題的台股主動是ETF，投資人不妨依據自身的投資偏好，於了解各檔產品操作策略後，來挑選適合自己的產品。

主動群益科技創新(00992A)經理人陳朝政強調，在AI發展趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利與資本雙漲利多。中長期布局仍以 AI、雲端伺服器、先進製程半導體為主，因其具備高成長性與產業集中度，將驅動台灣出口與獲利持續擴張，台股中長期表現仍正向看待。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，市場震盪有時，震盪的市況中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量，如果能有股息、又有潛在的價差空間可期，在投資路上勢必更如虎添翼，台股精準高息ETF就是最佳標的。

整體而言，金融環境受降息、地緣政治風險等眾多因素影響瞬息變化，在面臨市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，為投資組合帶來穩定的收益，深受投資人喜愛，投資人可留意台股高息ETF相關投資契機。